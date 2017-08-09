وزير التعليم العالي يزور السعودية لبحث سبل التعاون مع المجالات العلمية والتعليمية

كتب- محمد قاسم:

غادر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء الأربعاء، القاهرة متجهًا إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، لبحث آليات التعاون بين البلدين في المجالات العلمية والتعليمية.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن الوزير سيلتقي مع مسئولي التعليم والبحث العلمي بالسعودية بينهم أحمد بن محمد العيسي وزير التعليم السعودي، لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي من خلال طرح أبرز البرامج التعليمية والتخصصات العلمية المميزة بالجامعات المصرية، والمزايا التى تقدمها للطلاب، وتبادل الأساتذة وزيارات الطلاب بين الجامعات المصرية والسعودية، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة للطلاب السعوديين الذين يدرسون بالجامعات المصرية، وخاصة في مرحلة الدراسات العليا.

وأوضح البيان أن الوزير سيلتقي الدكتور أيمن بن أسعد عبده الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية للتعرف على برامج التعليم الطبي في التخصصات الصحية التي تشرف عليها الهيئة، والمجالس العلمية الصحية واللجان الفرعية التابعة لها، وكذا مناقشة سبل التعاون بين الهيئة والمستشفيات الجامعية المصرية.

كما يلتقي عبد الغفار، بمسئولي المركز الوطني للقياس والتقويم للتعرف على دور المركز فى دعم البحوث والدراسات، وتطوير القدرات المؤسسية، وتحقيق المسئولية المجتمعية، ومقاييس الكشف عن الطلاب المتميزين الموهوبين.​