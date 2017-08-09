ضبط عاطل وبحوزته سلاح آلي و62 طلقة بموقف أتوبيسات بالإسكندرية

كتب - علاء عمران:

تمكنت مباحث شرطة النقل والمواصلات، من ضبط عاطل وبحوزته بندقية آلية و62 طلقة بموقف أتوبيسات محرم بك بالإسكندرية.

تعود أحداث الواقعة حال تواجد قوة من مباحث شركات النقل بغرب الدلتا بموقف أتوبيسات شركات النقل بمحرم بك، فتم الاشتباه بأحد الأشخاص يحمل كرتونة كبيرة الحجم، وباستيقافه تبين أنه يدعى "م.ف"، 28 سنة، وبفحص وتفتيش الكرتونة عثر بداخلها على بندقية آلي، 62 طلقة من ذات العيار.

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات، وتبين من خلال الكشف عن السلاح المضبوط بقاعدة بيانات قطاع الأمن العام أنه غير مُبلغ بسرقته وغير مُدرج بالأسلحة المُبلغ بفقدها.

وبالكشف عن المتهم تبين سابقة اتهامه في 8 قضايا ما بين "ضربن ومشاجرة، وسلاح بدون ترخيص، وسرقة، وحريق عمد" ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضية "ضرب"، غيابي بالحبس أسبوع.

وبالعرض على اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وحُرر المحضر اللازم وتم إرساله بالمتهم والمضبوطات لقسم شرطة كرموز لقيده وعرضه على النيابة.