برلماني: سأتقدم بمشروع قانون يمنح مزايا مدى الحياة لأسر شهداء الجيش والشرطة
برلماني: سأتقدم بمشروع قانون يمنح مزايا مدى الحياة لأسر شهداء الجيش والشرطة
07:17 م الأربعاء 09 أغسطس 2017
النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب
كتب- أحمد علي:
قال النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، إنه "انتهى من إعداد مشروع قانون يمنح مزايا مدى الحياة لأسر شهداء الجيش والشرطة".
وقال المسعود في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن الهدف من مشروع القانون هو تحسين الوضع الاجتماعي لأسر الشهداء سواء من الجيش أو الشرطة أو المواطنين المدنيين الأبرياء الذين استشهدوا نتيجة عمليات إرهابية من قبل جماعات، منوها إلى أن "حقهم على الدولة ميزات لأسرهم وأولادهم مدى الحياة، ولا يختزل الأمر على تعويض مادي فقط!!".
وأوضح أن مشروع القانون أعطي ميزات لأولاد الشهداء تقدر بتخصص نسبة ثابتة في مسابقات التوظيف، وأعطي لهم ميزات في الحج والعمرة، وأيضا زيادة المعاشات بطريقة تسمح لهم بحياة كريمة هم وأسرتهم.
وتابع: "مشروع القانون أعطى إعفاءات على استيراد السيارات لأولاد الشهداء من الجيش والشرطة، وتخفيضات على تذاكر السفر لجميع وسائل الانتقال البرية والجوية،ىوهذا اقل تقدير لهم.
وأردف عضو مجلس النواب، أنه سيقدم القانون في أول جلسة فى بداية دور الانعقاد القادم، متوقعًا صدوره في وقت قصير مع دعم برلماني كبير.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
مصطفى بكري: الانتهاء من تعديلات الإجراءات الجنائية قبل نهاية سبتمبر
-
محام يطالب بشرطة القضائية لتنفيذ الأحكام في قانون الإجراءات الجنائية
-
أبو شقة: نحن أمام ثورة تشريعية حقيقة.. ونرفض ترقيع قانون الإجراءات
-
أبو شقة يمهل "المحامين" شهرًا لدراسة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
إعلان
إعلان