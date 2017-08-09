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​برلماني: سأتقدم بمشروع قانون يمنح مزايا مدى الحياة لأسر شهداء الجيش والشرطة

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مصراوي Masrawy

​برلماني: سأتقدم بمشروع قانون يمنح مزايا مدى الحياة لأسر شهداء الجيش والشرطة

07:17 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

​برلماني: سأتقدم بمشروع قانون يمنح مزايا مدى الحياة لأسر شهداء الجيش والشرطة

النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

قال النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، إنه "انتهى من إعداد مشروع قانون يمنح مزايا مدى الحياة لأسر شهداء الجيش والشرطة".

وقال المسعود في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن الهدف من مشروع القانون هو تحسين الوضع الاجتماعي لأسر الشهداء سواء من الجيش أو الشرطة أو المواطنين المدنيين الأبرياء الذين استشهدوا نتيجة عمليات إرهابية من قبل جماعات، منوها إلى أن "حقهم على الدولة ميزات لأسرهم وأولادهم مدى الحياة، ولا يختزل الأمر على تعويض مادي فقط!!".

وأوضح أن مشروع القانون أعطي ميزات لأولاد الشهداء تقدر بتخصص نسبة ثابتة في مسابقات التوظيف، وأعطي لهم ميزات في الحج والعمرة، وأيضا زيادة المعاشات بطريقة تسمح لهم بحياة كريمة هم وأسرتهم.

وتابع: "مشروع القانون أعطى إعفاءات على استيراد السيارات لأولاد الشهداء من الجيش والشرطة، وتخفيضات على تذاكر السفر لجميع وسائل الانتقال البرية والجوية،ىوهذا اقل تقدير لهم.

وأردف عضو مجلس النواب، أنه سيقدم القانون في أول جلسة فى بداية دور الانعقاد القادم، متوقعًا صدوره في وقت قصير مع دعم برلماني كبير.

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