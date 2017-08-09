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الزمالك يحسم صفقة «العجان» خلال ساعات

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الزمالك يحسم صفقة «العجان» خلال ساعات الزمالك يحسم صفقة «العجان» خلال ساعات

التحرير

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اقترب نادي من ضم اللاعب السوري مؤيد العجان ظهير أيسر نادي نفط الوسط العراقي المعار من نادي الوحدة السوري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة خلال فترة النتقالات الصيفية الجارية.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك في تصريحات خاصة «للتحرير» عن أن مسئولي القلعة البيضاء اقتربوا من الوصول إلى اتفاق نهائي مع نظرائهم في الوحدة لضم اللاعب لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند في عقده يتيح شراءه عقب نهاية الموسم مقابل 300 ألف دولار.

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وأضاف المصدر أن اللاعب سيحضر إلى القاهرة عقب الإتفاق الرسمي مع ناديه على كافة البنود لإتمام التعاقد معه ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى الإتفاق النهائي وحسم ضم اللاعب خلال الساعات المقبلة على أن يحضر اللاعب خلال الايام القلية القادمة لتوقيع العقود والإنضمام إلى صفوف الفريق

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التحرير

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