مرتضى منصور: مصطفى فتحي رفض تمديد عقده مع الزمالك

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك‫؛‬ أن مصطفى فتحي لاعب الفريق المعار إلى فريق التعاون السعودي، رفض التوقيع على العقد الثلاثي ورفض تمديد عقده مع النادي موسمين قادمين.

وأكد منصور في تصريحات للموقع الرسمي أنه قام بإرسال البطاقة الدولية الخاصة باللاعب، وذلك بعد تعهد رئيس نادي التعاون السعودي بالحصول على توقيع اللاعب على العقد الثلاثي وإرساله بالفيديو.

شاهد أيضا

وكان مصطفى فتحي قد انتقل إلى فريق التعاون السعودي الشهر الماضي، مقابل مليون و400 ألف دولار، مع وجود بند يمنح الفريق السعودي شراء اللاعب بشكل نهائي مقابل 3.6 مليون دولار بعد نهاية الإعارة.