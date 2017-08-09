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إنشاء «المنصورة الجديدة»: مساحتها 5 آلاف فدان وستسقبل 650 ألف نسمة

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إنشاء «المنصورة الجديدة»: مساحتها 5 آلاف فدان وستسقبل 650 ألف نسمة إنشاء «المنصورة الجديدة»: مساحتها 5 آلاف فدان وستسقبل 650 ألف نسمة

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الرئيس عبدالفتاح ، أصدر القرار الجمهوري رقم (378 لسنة 2017)، بإنشاء مدينة "المنصورة الجديدة"، وتبعيتها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكمل الوزير، في تصريحات صحفية: "نص القرار على الموافقة على إعادة تخصيص مساحة 5104.46 فدان، تعادل 21442004 متر، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (مدينة المنصورة الجديدة)، مع احتفاظ القوات المسلحة بملكية 5 مواقع عسكرية بمساحة إجمالية قدرها 159.5 فدان، داخل حدود المدينة الجديدة".

وأوضح الوزير أن القرار نص أيضاً على أن تُخصص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نسبة 15 % من فائض مبيعات مشروعات التنمية (أراضي – عقارات) بالمجتمع العمراني الجديد (مدينة المنصورة الجديدة)، لصالح محافظة الدقهلية.

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وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الوزارة ستعمل على الفور على تنفيذ المخطط الخاص بالمدينة وتنميتها، وخلال أيام سيتم البدء في التنفيذ، حيث إن إجمالي عدد السكان المتوقع بالمدينة 680 ألف نسمة، وإجمالي الوحدات السكنية علي مستوى المدينة أكثر من 150 ألف وحدة سكنية.

وأشار وزير الإسكان إلى أن مدينة "المنصورة الجديدة" تُعد نافذة الدلتا السياحية، ومن المقرر أن تتضمن المدينة أنواع الإسكان المختلفة: (إسكان سياحي، وإسكان الفيلات، وإسكان متوسط، وإسكان اجتماعي)، وتشتمل على كافة الخدمات اللازمة، بجانب جامعة إقليمية، ومدينة طبية، ومناطق للصناعات التكنولوجية، مشيراً إلى أنه تم تصميم المخطط العام، ليشتمل كورنيش المدينة على طريق بعرض 56 متراً، ويضم الكورنيش مجموعة من الشواطئ العامة والخاصة من ناحية البحر.

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