«غادة صقر».. سجل برلماني لخدمة «المصلحة الشخصية»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

خلال دورتي الانعقاد لمجلس النواب، تواجدت النائبة غادة صقر، عضوة مجلس النواب عن محافظة دمياط، وبطلت فيديو وصورة «صندوق القمامة» والمطالبة بإقالة رئيس مدينة رأس البر، على صدر صفحات وقنوات وسائل الإعلام التي وصفتها بـ«إعلام العار»، وقت أزمة اقتحام قوات من الداخلية لنقابة الصحفيين العام الماضي، ولكن بصورة سلبية.

بسبب مشكلة شخصية، بعد واقعة شجار مع بعض الباعة ومن وصفتهم بالبلطجية معها ومع شقيقها، وضعت النائبة صورة تتساءل فيها: أين محافظ دمياط من القمامة المنتشرة في الشوارع والبلطجة؟، وأظهر الفيديو أنها ألقت صندوق القمامة الذي التقطت لها الصورة بجانبه، لتضغط على المحافظ ليتحرك تجاه من تشاجرت معهم.

يبدو أن التفكير في المصلحة الشخصية، كما في الموقف الأخير، هو نهج لدى النائبة وفقًا لآدائها والمشكلات التي حدثت معها خلال دورتي انعقاد البرلمان.

طلب إحاطة للتفتيش على جامعة دمياط بعد رفض نقلها وترقيتها

في 14 يوليو 2016، قدمت النائبة غادة صقر، طلب إحاطة للمطالبة بالتفتيش على جامعة دمياط، والطعن على مسابقة الجامعة التي تم الإعلان عنها لعدد (119) وظيفة عضو هيئة تدريس، 52 موظفًا بتاريخ 19/5/2016.

وذكرت تقارير الحكومة، أن كل الإجراءات التي اتخذتها الجامعة قانونية، وجاءت بعد موافقة مجلس الجامعة، ونُشرت بالصحف القومية، وكل إجراءات تعيين أعضاء هيئات التدريس تمت بشكل قانوني وموضوعي، ووفق الاحتياجات الفعلية الواردة من الأقسام العلمية ومجالس الكليات المختلفة، وطبقا لمعايير الجودة والنسب المسموح بها.

ورد رئيس الجامعة السابق الدكتور رمضان طنطاوي، في تصريحات صحفية، بأن طلب الإحاطة من النائبة جاء بعد تقدميها 3 مطالب له، وعدم تحقيق منها أيا منها، حيث طلبت أن تتولى الإشراف على المكتب الإعلامي بالجامعة وتكون المتحدث الإعلامي للجامعة، موضحًا أهن لم ينفذ لها هذا المطلب لأن الجامعة ليست بحاجة إلى هذه الخدمة ولا يوجد لدى الجامعة مكتب فني أو إعلامي.

شاهد أيضا

وأضاف أنه عندما أصبحت عضوًا بمجلس النواب، طلبت النقل من كلية التربية النوعية إلى كلية الآداب، لأنها لم تحصل على موافقة مجلس القسم ومجلس الكليتين، وتخصصها لا يتوافق مع التخصص المطلوب.

ولفت إلى أن المطلب الثالث كان رغبتها في الترقية لدرجة أستاذ مساعد بقسم الإعلام التربوي بكلية التربية، ولم تقدم المطلوب.

اتهامات لزميلها في البرلمان.. والبراءة من النيابة

حررت النائبة زميلها النائب محمد الزيني، وكيل لجنة الصناعة، ورئيس الغرفة التجارية بدمياط، المحاضر أرقام 2791 لسنة 2016 إداري قسم أول دمياط، ورقم 2532 لسنة 2016 إداري قسم أول دمياط، وانتهت النيابة العامة من فحصها وأصدرت قرارها بحفظ التحقيقات في البلاغات المقدمة لعدم صحتها.

واتهمت زميلها بتخصيص أراض بالمخالفة للقانون، وقدمت شكوى ضده بتاريخ 1-8-2016 إلى النائب العام، برقم 2791 لسنة 2016 واتهمته بأنه خالف قرار تخصيص الأرض البالغ مساحتها 4 أفدنة والمخصصة بتاريخ 4-12-2007 للغرفة التجارية بدمياط لإقامة معرض دائم لصناع الأثاث بالقاهرة الجديدة.

ووفقًا لمستندات قدمها النائب لمجلسي النواب، فإن نيابة دمياط الكلية باشرت التحقيق في الشكوى وانتهت إلى عدم وجود أية مخالفات مالية ولا حتى إدارية، كما أثبتت النيابة العامة في تحقيقاتها أن الطالب تصرف في حدود الغرض المخصص له الأرض ولم يخالف شروط التخصيص.