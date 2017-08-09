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خالد الجندي: لو ربنا خلقنا كلنا أغنياء كنا هنعفن

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خالد الجندي: لو ربنا خلقنا كلنا أغنياء كنا هنعفن خالد الجندي: لو ربنا خلقنا كلنا أغنياء كنا هنعفن

التحرير

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله خلق الغنى والفقير، حتى يسخر البشر كلهم لبعض، ويجعل الكل محتاج إلى الآخر، لافتًا إلى أن جميع خلق الله في حالة «تسخير» لبعضهم.

أضاف الجندي، ببرنامجه «لعلهم يفقهون»، عبر فضائية «»، اليوم الأربعاء: «ربنا بيحوج الصنايعي للمال، حتى يقوم بصناعة المنتج، يعني لو الخباز معاه فلوس، مش هيشتغل، والصنايعي طول ما محتاج فلوس هيشتغل».

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تابع: «لو ربنا خلانا كلنا أغنياء كنا هنعفن وهندخل في أزمة، لا كنا هنلاقي خباز ولا ميكانيكي ولا سباك، ربنا أقام البعض في الأسباب، وآخرين أغناهم عن الأسباب، والكل يعبد الله من خلال ذلك، الأول عبادة عمل، والثاني عبادة عطاء».

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التحرير

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