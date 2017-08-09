رئيس البرلمان يشارك في مناقشة رسالة دكتوراه بـ«حقوق المنصورة» (صور)

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كتب - كارم الديسطي

شارك الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في مناقشة رسالة دكتوراه تحت عنوان «القرائن فى القانون الإدارى» للباحثة بسمة محمد أمين المدرس المساعد بقسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة في الدقهلية.

واخُتتمت مناقشة الرسالة اليوم الأربعاء وحصلت الباحثة على درجة الدكتوراه بتقدير عام جيد جدًا مع مرتبة الشرف والتوصية بنشرها وتبادلها مع الجامعات الأخرى.

وأشرف على رسالة الدكتوراه للطالبة الدكتور صلاح فوزى عضو هيئة التدريس بالكلية، والدكتور شريف يوسف خاطر عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة والفائز بجائزة الدولة التشجيعية.

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وأثنى الدكتور صلاح فوزى على جهود عبدالعال العلمية، قائلا: «أحد أهم أساتذة القانون العام فى مصر وله باع طويل فى مناقشة الرسائل الخاصة بالدكتوراه»، مؤكدًا أن رئيس البرلمان الحالى رجل عاشق للقانون ويعد قيمة كبيرة فى هذا المجال.

من جانبه، أعرب رئيس البرلمان عن سعادته بتواجده داخل قلعة من قلاع القانون بمصر وهى كلية الحقوق بجامعة المنصورة، كما رحب بتواجده مع الدكتور صلاح فوزى وهو أحد القامات القانونية فى مصر وتزامل معه فى لجنة إعداد الدستور، اتفقا واختلفا حتى خرج الدستور المصرى بصورته الحالية.

وفي نفس السياق رحب الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة بالدكتور على عبد العال، وقال إن للجامعة شرف كبير لحضور رئيس البرلمان مناقشة إحدى الرسائل العلمية بكلية الحقوق، مشيرا إلى أنه أحد أهم القامات القانونية فى القانون العام بمصر والوطن العربى.