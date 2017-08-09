رئيس الوزراء يأمر بتقديم وجبات صحية لطلاب المدارس

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ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن منظومة التغذية المدرسية، فيما يتعلق بأساليب التعاقد، ونظم التوريد، ووسائل النقل والتسليم، واشتراطات التخزين، بحضور وزراء: التضامن الاجتماعي، المالية، التنمية المحلية، الزراعة، وممثلي الجهات المعنية.

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وأكد رئيس الوزراء، الحرص على أن تحقق منظومة التغذية المدرسية أهدافها في تقديم وجبة صحية للتلاميذ ذات مواصفات جيدة تساهم في تعزيز قدرتهم الاستيعابية، وشدد على ضرورة تحقيق قدر أكبر من الرقابة على كافة مراحل المنظومة التي تخضع لإشراف عدد من الوزارات، وايجاد آلية واضحة لتحديد دور كل جهة والمسؤوليات والالتزامات الواقعة عليها.