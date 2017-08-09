الآثار تبدأ أعمال التوثيق الأثري لقصر الأمير عمر طوسون بروض الفرج

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بدأت إدارة القاهرة التاريخية، بالتعاون مع فريق عمل من معمل تكنولوجيا هندسة التشييد بكلية الهندسة جامعة القاهرة، في أعمال التوثيق الأثري لقصر الأمير عمر طوسون، الذي يقع في منطقة روض الفرج، وذلك بمنحة بحثية من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية التابع لجامعة القاهرة.

وأوضح محمد عبد العزيز، مدير عام مشروع القاهرة التاريخية، أن أعمال التوثيق تتم عن طريق إستخدام تقنية المسح الليزري الرقمي ثلاثي الأبعاد "3D Laser scanning"، والذي يقوم بتحليل العناصر البنائية والبيئة العمرانية للقصر مما يساعد في الحصول على معلومات وافية ودقيقة بشكل المكان ومظهره.

وأشار "عبد العزيز"، أنه سيتم استخدام هذه المعلومات لبناء مجسم رقمي ثلاثي الأبعاد كنسخة طبق الأصل من القصر بأدق التفاصيل، وذلك للوصول إلى أنسب وأفضل الطرق العلمية لترميم القصر، مشيرًا إلى أن هذه التقنية تعد الأحدث على المستوى الدولي، ولها فوائد كثيرة منها الحصول على أعلى جودة في أقل وقت وتكلفة، وبدقة عالية.

و أكّد "عبد العزيز"، أنه يمكن استخدام هذا المجسم في العديد من التطبيقات، مما يساعد على توفير وسائل فعالة لعرض البدائل المختلفة الخاصة بترميم المنشآت الأثرية قبل تنفيذها باستخدام الواقع الافتراضي، وأخيرًا تطبيق أحدث الممارسات في توثيق التراث وإدارة البيانات الخاصة بالمنشآت الأثرية.

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وأضاف الدكتور محمد مهدي مرزوق، مدير معمل تكنولوجيا هندسة التشييد والمشرف على المشروع، أن المعمل يقوم بتقديم الخدمات للمجتمع الهندسي برؤية موسعة لتطبيق أحدث الحلول والممارسات على المستوى الإقليمي، وأنه ينتهج تقنية نظم ونمذجة معلومات المنشآت التي من شأنها حفظ البيانات الخاصة بهذه المباني لعمل تحليل متقدم لها، بهدف السعي لتحقيق الأهداف المتعلقة بإنشاء نظام متكامل للمنشآت الأثرية، والتحسين من أدائها وإدارتها، وكذلك وضع منهجية لترميم المنشآت الأثرية في مصر بالتعاون مع وزارة الآثار، من خلال إنشاء نظام يدعم اتخاذ القرار في الوقت المناسب.

وأكّد، أن هذا المشروع هو أولى ثمار التعاون بين معمل تكنولوجيا هندسة التشييد بكلية الهندسة جامعة القاهرة، ووزارة الآثار، لتوثيق مجموعة من المباني الأثرية الهامة على مستوى الجمهورية.

وتجد الإشارة إلى أن قصر عمر طوسون، هو للأمير عمر طوسون بن سعيد بن محمد علي الكبير، وبنى بعد سنة 1303هـ / 1886م، ويتكون القصر من ثلاث طوابق، الأول به بهو رئيسي وعدة حجرات لاستقبال الزوار، وحجرة كبيرة كانت تستخدم كمكتبة وحمامات ومطابخ وحجرات للخدم وحجرات ملحقة تستخدم كمخازن للقصر، هذا إلى جانب حديقة خلفية داخلية صغيرة للقصر.