معجون الأسنان قد يسبب لك مرض عصبي خطير!!

شيماء مصطفى

كشفت صحفية Gizmodo أن مواطنا بريطانيا أصيب بمرض عصبي خطير جراء إفراطه في استخدام بعض معاجين تنظيف الأسنان.

وحسبما ذكرت الصحيفة في تقريرها فقد “بدأ الرجل البالغ من العمر 62 عاما يعاني من بعض الأعراض كوخز وألم في الساقين، وخلال ستة أشهر بدأت حالة قدميه تسوء حتى اضطر لاستخدام العكازة ليتمكن من المشي، وعند معاينته اكتشف الأطباء أنه يعاني من مشكلات في الحبل الشوكي سببها نقص حاد في عنصر النحاس بجسمه، حيث أكدوا أن نقص هذا العنصر يتسبب بمشكلات خطيرة في العظام والأوعية الدموية والجهاز المناعي، وفي حال عدم تلافي ذلك من الممكن أن يؤدي في النهاية إلى فقدان التحكم في الأطراف أو حتى إلى الموت”.

وأوضحت التقرير أنه بعد إجراء المزيد من التحاليل توصل الأطباء إلى أن النقص الحاد في عنصر النحاس الذي يعاني منه هذا المواطن البريطاني سببه ارتفاع نسبة عنصر الزنك في الدم، ما أدى لاختلاطات خطيرة أثرت على التوازن الكيميائي لخلايا جسمه.

وتابع :بمراجعة نظامه الغذائي وسؤاله عن المواد التي كان يتعاطاها بكثرة، تبين أنه كان يستخدم من 3 إلى 4 عبوات من معجون الأسنان المدعم بالزنك في الأسبوع، ما نتج عنه إصابته بتسمم مزمن أدى في النهاية لإصابته بنوع من الشلل الذي يجبره على التنقل باستخدام كرسي متحرك حاليا.

جدير بالذكر أن العلم في السنوات الأخيرة بدأ يهتم كثيرا بالتقنيات التي تتعلق برعاية الفم والأسنان، فمنذ مدة استعرضت إحدى الشركات مشروع “فرشاة أسنان ذكية” قادرة على تنظيف الأسنان خلال فترة لا تتجاوز 10 ثوان، الجهاز الجديد الذي يحمل اسم Amabrush عبارة عن قطعة إلكترونية تشبه واقي الأسنان الذي يستخدمه الملاكمون، مزودة بعشرات الفراشي الصغيرة، القادرة على تنظيف الأسنان خلال ثوان، واستخدامها سهل وغير معقد، حيث يكفي للمستخدم أن يضغط على زر واحد لتقوم بإفراز معجون الأسنان الخاص الموجود داخلها، وتبدأ بالاهتزاز بحركة سريعة قادرة على تنظيف الأسنان بشكل يضاهي أفضل فرشاة إلكترونية حالية.

وبأت العديد من الشركات المصنعة لمعاجين الأسنان باستخدام المواد التي تحوي مواد معقمة يتم استخراجها من الأعشاب والنباتات الطبية، وذلك لتفادي وتفاديا للمشكلات الصحية.

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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