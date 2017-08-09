وزير التعليم لمساعديه بالمحافظات: ​مراعاة أعياد المسيحيين عند إجراء الامتحانات

كتبت- ياسمين محمد:

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، المديريات التعليمية والجهات المختصة، بالتأكيد على الخريطة الزمنية التي سيصدرها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، قبل بدء العام الدراسي الجديد، في خطة توزيع المناهج ومواعيد عقد الامتحانات.

وشدد الوزير، خلال الكتاب الدوري رقم 18 الصادر في إطار الاستعداد المبكر للعام الدراسي الجديد 2017/ 2018، على عدم عقد أي امتحانات في الأيام التالية للأعياد الخاصة بالإخوة المسيحيين.

كما وجه شوقي، المديريات التعليمية والجهات المعنية، بتفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية بمراحل التعليم المختلفة، وتوفير الوسائل اللازمة لإنجاحها، والتأكيد على تسجيل الطلاب بقوائم مجموعات التقوية المدرسية.

وأكد الوزير على ضرورة الالتزام بتنفيذ أحكام القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2016، المنظم لعمل مجموعات التقوية المدرسية.