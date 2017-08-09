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التموين: طلبات الفصل الاجتماعي لن تخضع لاشتراطات البطاقات الجديدة

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مصراوي Masrawy

: طلبات الفصل الاجتماعي لن تخضع لاشتراطات البطاقات الجديدة

06:50 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

التموين: طلبات الفصل الاجتماعي لن تخضع لاشتراطات البطاقات الجديدة

ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين

كتبت- عايدة رضوان:

قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن المتقدمين بطلبات الفصل الاجتماعي من بطاقات التموين لن يخضعوا للاشتراطات الجديدة الخاصة بالفئات المستحقة لدعم البطاقات، نظرًا لأنهم مقيدين بالفعل على المنظومة.

وأكد رمضان، في تصريح لـ"مصراوي"، أن الاشتراطات الخاصة بالـ 22 فئة المستحقة، والتي تتضمن تحديد الحد الأقصى للدخل الشهري بـ1500 جنيه، والمعاش بـ1200 جنيه، لن تطبق على خدمة الفصل الاجتماعي على أصحاب البطاقات التموينية الحالية.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في نص القرار رقم (178) لسنة (2017)، المنشور أمس في الجريدة الرسمية، فتح باب استخراج البطاقات التموينية لـ 22 فئة مستحقة.

وتضمنت الفئات المستحقة، وفقًا لنص القرار: "المستحقون لمعاشات التضامن الاجتماعي والسادات ومبارك والمطلقات والمرآة المعيلة، وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة، القصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين، العمالة الرسمية المؤقتة والعاملون بالزراعة والباعة الجائلون وعمال التراحيل والسائقون".

كما تضمنت: "المهنيون والحرفيون من ذوي الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة والمتعطلون ومن في حكمهم والحاصلون على مؤهلات دراسية ومازالوا بدون عمل بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 800 جنيه شهرياً، أرباب معاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص بحد أقصى 1200 جنيه شهرياً، العاملون بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص بحد أقصى 1500 جنيه شهرياً، وأصحاب الأمراض المزمنة وذوو الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل".

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مصراوي Masrawy

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