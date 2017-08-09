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"بقالي التموين": صرف 35% من مقررات أغسطس.. و70% من نقاط الخبز

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مصراوي Masrawy

"بقالي ": صرف 35% من مقررات أغسطس.. و70% من نقاط الخبز

06:46 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

بقالي التموين

كتبت- عايدة رضوان:

قال ماجد نادي، المتحدث باسم نقابة بقالي التموين، إنه تم صرف ما يقرب من 35% من مقررات شهر أغسطس، فيما تم صرف 70% من سلع فارق نقاط الخبز عن شهر يوليو.

وأكد نادي، في تصريح لـ"مصراوي"، أن عمليات صرف المقررات وسلع فارق نقاط الخبز منتظمة.

وأشار المتحدث باسم نقابة بقالي التموين، إلى أنه تم تسجيل السلع الجديدة التي قرر وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، طرحها ضمن الحصة التموينية بدايةً من الشهر الجاري على ماكينات الصرف، ولكنها لم تطرح بكافة المنافذ بعد.

يشار إلى أن وزير التموين، أعلن في الأول من أغسطس الجاري، زيادة عدد السلع الغذائية المسموح بصرفها على البطاقات التموينية بجانب السكر والزيت، الأمر الذي يساهم في تنويع سلة السلع ورفع القيمة الغذائية لما تحصل عليه الأسرة المصرية من خلال الدعم السلعي بعد قرار الرئيس عبد الفتاح ، بزيادته من 21 إلى 50 جنيه للفرد.

وذكر بيان وزارة التموين، أن قرار زيادة السلع جاء بناءً على استطلاع أجرته وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الشعبة العامة للبقالة وشعب المحافظات التابعة لاتحاد الغرف التجارية حول رغبات المواطنين المقيدين على البطاقات التموينية في السلع الغذائية التي يرغبون في إضافتها.

وأشار استطلاع أجرته الوزارة إلى أن اللبن المعبأ والمجفف وزيت الذرة والحلوى الطحينية وعسل النحل والعسل الأسود والخضروات المجمدة ومجموعه متنوعة من الجبن والمسلى والزبدة والشاي جاءت في مقدمة رغبات المواطنين التي تم إدراجها ضمن المقررات التموينية بدايةً من شهر أغسطس الجاري.

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مصراوي Masrawy

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