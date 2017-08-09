قتلى وجرحى من الحرس الثوري الإيراني شرقي حمص

حلب - (د ب أ):

قتل 4 من المسلحين الموالين للقوات الحكومية السورية في ريف حمص الشرقي، كما استهدف تنظيم "داعش" تجمعًا لمقاتلي الحرس الثوري الإيراني في ريف حمص الشرقي.

وقال مصدر في المعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية إن أربعة عناصر من حركة النجباء العراقية قتلوا خلال اشتباكات مع عناصر تنظيم "داعش" في محيط حقل الهيل النفطي شرق مدينة تدمر بريف حمص.

وأكدت المصادر أن تنظيم الدولة استهدف بسيارة مفخخة تجمعا لمقاتلي الحرس الثوري الإيراني قرب قرية حميمة في ريف حمص الشرقي، وأن 3 عناصر على الاقل قتلوا وأصيب 5 اخرين.

ونعت مواقع إيرانية، الأربعاء، مقتل خمسة عناصر بينهم ضابط برتبة عقيد قتلوا منذ مطلع هذا الأسبوع.

وأشارت الصحف الموالية إلى أن معظم القتلى لقوا حتفهم في البادية السورية، أثناء قتالهم إلى جانب صفوف القوات الحكومية بحجة الدفاع عن المقدسات.

يشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني، نعى يوم، أمس الثلاثاء، أحد كبار ضباطه مرتضى بور أثناء مهمة في منطقة السخنة في البادية السورية.

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني، فقد المئات من عناصره خلال قتاله إلى جانب القوات الحكومية السورية منذ مطلع عام 2013.