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الـ"إف بي آي" يفتش منزل الرئيس السابق لحملة ترامب الرئاسية

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مصراوي Masrawy

الـ"إف بي آي" يفتش منزل الرئيس السابق لحملة الرئاسية

06:33 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

الـ إف بي آي

واشنطن - (دب أ): 

قالت صحيفة " واشنطن بوست"، الأربعاء، إن عناصر مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي "إف بي آي" فتشوا منزل بول مانافورت، الرئيس السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب، الشهر الماضي، وسط تحقيق جار حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية.

وقال مسؤولون على صلة بالتحقيق للصحيفة إن عملاء داهموا منزل مانافورت في فرجينيا قبل فجر يوم 26 يوليو، بعد يوم من لقائه الخاص مع لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، وصادروا وثائق ومواد أخرى.

وأجرت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ مقابلات مع مانافورت، الذي ترأس حملة ترامب الرئاسية في الفترة من يونيو إلى أغسطس 2016، حول اتصالات حملته مع روسيا، وقدم وثائق لمحققي الكونجرس.

واستقال مانافورت من منصب رئيس حملة ترامب بعد مزاعم بأنه تلقى مبالغ مالية كبيرة مرتبطة بالحكومة الأوكرانية السابقة الموالية لروسيا.

ومانافورت شخصية رئيسية في التحقيق الذي تجريه وزارة العدل الامريكية بشأن التدخل الروسى فى الانتخابات.

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مصراوي Masrawy

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