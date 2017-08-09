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تنفيذ 987 مشروعًا للشباب بالإسماعيلية بتكلفة 62 مليون جنيه

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مصراوي Masrawy

تنفيذ 987 مشروعًا للشباب بالإسماعيلية بتكلفة 62 مليون جنيه

06:45 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

تنفيذ 987 مشروعًا للشباب بالإسماعيلية بتكلفة 62 مليون جنيه

جانب من جلسة الاجتماع الدوري الأسبوعي

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

أعلن محمد عبد السلام الصيرة، السكرتير العام لمحافظة الاسماعيلية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد المشروعات التي جرى تنفيذها على أرض المحافظة وتوابعها، من خلال المشروع القومي لوزارة التنمية المحلية "مشروعك"، بلغت عدد 987 مشروعًا للشباب، بإجمالي قروض ميسرة من البنوك الوطنية، بلغت قيمتها 61 مليون و598 ألف جنيه، وأتاحت عدد 5931 فرصة عمل لأبناء المحافظة وتوابعها.

جاء ذلك خلال رئاسة السكرتير العام للمحافظة، لجلسة الاجتماع الدوري الأسبوعي لمتابعة الموقف التنفيذي لقرارات المجلس، بحضور المهندس عبد الله الزغبي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد هشام محمد علي، المستشار العسكري ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري العموم ووكلاء الوزارة لمختلف مديريات الخدمات.

وخلال الاجتماع، جرى التأكيد على استمرار تنفيذ حملات الرقابة التموينية على جميع الأسواق ومنافذ البيع لجميع السلع، لمراقبة وضبط الأسعار ومكافحة الغلاء، وتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

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