"تحيا مصر" يدعم الوادي الجديد بمشروع سيارات تبريد وحافلات نقل للشباب

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

وافق مدير صندوق " تحيا مصر" الدكتور محمد عشماوي، اليوم الأربعاء، علي دعم محافظة الوادي الجديد بمشروع سيارات للتبريد وحافلات نقل ركاب لتوزيعها على الشباب وإقامة قرى منتجة بالمحافظة.

وأكد محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، لـ"مصراوي"، أن الصندوق سيتولى، بالشراكة مع مؤسسة مصر، إقامة قريتين نموذجيتين منتجتين، تضم مشروعات إنتاج حيواني وداجني وزراعي، تساهم في توفير فرص عمل للشباب والفتيات وربات البيوت، إضافة إلى مواجهة مشكلة نقص الخضر والفاكهة.

وأضاف الزملوط، أن الصندوق سيدعم المحافظة بـ20 سيارة تبريد لنقل المجمدات والمواد الغذائية من لحوم وخلافه، بواقع شابين اثنين في كل سيارة، وكذلك دعم الشباب بمشروع حافلات النقل بين مراكز المحافظة والمحافظات المجاورة لها، كمشروعات نقل داخلي بإجمالي 10 حافلات، بواقع شابين في كل حافلة.

كما لفت المحافظ، إلى فتح باب التقدم أمام الشباب والمنتفعين بالمحافظة للاستفادة من مشروعَي سيارات التبريد وحافلات النقل.