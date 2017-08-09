المبعوث الأممي إلى ليبيا: يجب تسريع العملية السياسية في ليبيا

تونس - (أ ف ب):

دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، الأربعاء، في تونس إلى تسريع العملية السياسية في ليبيا، وذلك بعد لقائه وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي.

وقال سلامة في تصريح صحفي أدلى به في ختام اللقاء الذي استغرق نحو ساعة في العاصمة تونس، أن اللقاء كان مناسبة للتشاور والتداول حول أفضل وأنجع السبل لمساعدة الإخوان في ليبيا على تسريع العملية السياسية والاستفادة من أي فرصة".

وأضاف سلامة: "اعتقد أن هناك فرصة لكي يقوم الليبيون بإرساء مؤسسات ثابتة ومستقرة".

وكان سلامة زار ليبيا في الخامس من أغسطس الحالي، للمرة الأولى بعيد تعيينه في منصبه في الثاني والعشرين من يونيو الماضي.

وتعهد خلال هذه الزيارة بالقيام بمهمته كموفد للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في إطار احترام السيادة الليبية.

وخلف سلامة في منصبه كممثل خاص للأمين العام ورئيس بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا، الألماني مارتن كوبلر.

ورغم أن كوبلر رعى اتفاقا أتاح تشكيل حكومة وفاق وطني في طرابلس اعترف بها المجتمع الدولي، فإنه لم ينجح في وضع حد للنزاع على السلطة والمعارك المستمرة بين مجموعات مسلحة منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

وحضر سلامة نهاية يوليو في فرنسا اجتماعا بين رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج والرجل القوي في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر.

وتعهد الجانبان إرساء الأمن والإسراع في إجراء انتخابات.