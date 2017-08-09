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السلطات الألمانية تسجل 15 ألف طلب لجوء في يوليو الماضي

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مصراوي Masrawy

السلطات الألمانية تسجل 15 ألف طلب لجوء في يوليو الماضي

06:22 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

السلطات الألمانية تسجل 15 ألف طلب لجوء في يوليو الماضي

أرشيفية

برلين - (د ب أ): 

سجلت السلطات الألمانية نحو 15 ألف طالب لجوء خلال شهر يوليو الماضي.

وأوضحت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الأربعاء، أن أغلب هؤلاء الأشخاص الباحثين عن حماية ينحدرون من سورية والعراق وأفغانستان.

ووصل بذلك إلى ألمانيا 100 ألف طالب لجوء تقريبًا منذ بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر يوليو الماضيين.

يذكر أن العدد بلغ نحو 280 ألف شخص خلال العام الماضي، فيما بلغ 890 ألف شخص تقريبا في عام 2015.

يشار إلى أن المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين المعني بالعمل على طلبات اللجوء تكدس لديه كم هائل من طلبات اللجوء التي لم يتم العمل عليها بسبب التدفق الكبير لطالبي اللجوء منذ عام 2015.

وكان المكتب قد بدأ العام الجاري بنحو 430 ألف طلب لم يتم البت فيهم، وانخفض العدد حاليا إلى نحو 130 ألف طلب، بحسب الأعداد الحديثة.

يشار إلى أن الحد من الطلبات تم على نحو أبطأ مما كان مخططا له في الأساس، حيث غيّر المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين الخطة الزمنية لذلك أكثر من مرة.

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