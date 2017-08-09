التعليم: انتهاء الاستعدادات لامتحان الدور الثاني بالثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

عقد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأربعاء، لقاءً مع رؤساء لجان سير الامتحان للدور الثاني على مستوى الجمهورية -عبر شبكة الفيديو كونفرانفس-، بحضور خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان.

يأتي الاجتماع في إطار ما تقوم به وزارة التريبة والتعليم والتعليم الفني من استعدادات لعقد امتحان الدور الثاني من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2016/2017 الذي يبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 12/8/2017 ليستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 22/8/2017،

وأكد حجازي خلال الاجتماع على الحرص لتحقيق أعلى درجات الانضباط بجميع لجان السير التي يبلغ عددها 300 لجنة على مستوى الجمهورية مقسمة على النحو التالي : قطاع القاهرة بإجمالي عدد ( 101 ) لجنة سير امتحان، قطاع الإسكندرية بإجمالي عدد (51) لجنة ، قطاع المنصورة بإجمالي عدد (77) لجنة، وقطاع أسيوط بإجمالي عدد ( 71 ) لجنة سير امتحان .

وأوضح أن 132.562 طالبًا وطالبة تقدموا لأداء الامتحان بالدور الثاني، بالإضافة إلى الطلاب الذين تمت الموافقة لهم لأداء امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية طبقا للقرار الوزاري رقم 238 لسنة 2008 وتعديلاته.

وشدد حجازي، على استخدام العصا الإلكترونية لإحكام عملية التفتيش لجميع الطلاب للتأكد من منعهم دخول اللجنة وبحوزتهم أي أجهزة أو أوراق أو أي وسيلة أخرى تساعدهم على الغش.

وذكر حجازي، أنه تم التأكيد على التزام مراقبي الدور والملاحظين داخل اللجنة بالهدوء وتنفيذ التعليمات الصادرة لهم بما يحقق الانضباط في أداء عملهم، والالتزام بالتوقيت المحدد عند توزيع كراسات الإجابة الخاصة بكل طالب في الوقت المحدد، والتأكيد على عدم سحب كراسة الإجابة بعد توزيعها على الطلاب، والالتزام بتوزيع كراسات الإجابة الخاصة بالطلاب طبقا للغة التى يؤدي بها الطالب الامتحان.

ووجه حجازى بالتأكيد على عدد كراسات الإجابة، والتأكد من عدد الأوراق بكراسة الإجابة عند استلامها من الطلاب، وأن يمنع منعا باتًا استلام كراسة إجابة بيضاء خالية من إجابة وإذا حدث هذا يتم عمل محضر للطالب بحضور رئيس اللجنة ومراقب الدور وملاحظي اللجنة ويتم توقيع الطالب على هذا المحضر، والالتزام بتسجيل الغياب للطلاب بمنتهى الدقة والتأكد من هوية الطلاب الحاضرين داخل اللجنة، وكذا التأكيد على تفعيل القانون رقم (73) لسنة 2017 الخاص بتطبيق العقوبة على كل من يساهم أو يشارك في ارتكاب أفعال أو حيازة أجهزة أو أي وسلية من شأنها الإخلال بالنظام والمساعدة على الغش داخل اللجنة.

ووجه حجازي كافة القائمين على أعمال سير الامتحان بالدور الثاني بذل كل الجهود لإتمام الامتحان بصورة لائقة، لضمان ضبط أعمال الامتحان، وتمنى التوفيق لجميع الطلاب.