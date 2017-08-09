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مرتضى منصور: هذه حقيقة الاتفاق مع إيهاب جلال

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مرتضى منصور: هذه حقيقة الاتفاق مع إيهاب جلال مرتضى منصور: هذه حقيقة الاتفاق مع إيهاب جلال

التحرير

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أكد مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي عدم صحة مايتردد حول الاتفاق مع إيهاب جلال المدير الفني السابق لفريق للمقاصة من أجل تولي قيادة الفريق خلال الفترة القادمة.

وشدد رئيس الزمالك علي أن هذا الأمر غير صحيح وأضاف منصور أنه يوجد عدد من المدربين الأجانب وعددهم ثلاثة سيتم المفاضلة بينهم.

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وودع الزمالك بطولة كأس مصر، بعد الخسارة أمام المصري البورسعيدي، في نصف نهائي البطولة، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ليخرج من الموسم الحالي خالي الوفاض.    
 

 

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التحرير

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