مرتضى منصور: هذه حقيقة الاتفاق مع إيهاب جلال

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أكد مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عدم صحة مايتردد حول الاتفاق مع إيهاب جلال المدير الفني السابق لفريق مصر للمقاصة من أجل تولي قيادة الفريق خلال الفترة القادمة.

وشدد رئيس الزمالك علي أن هذا الأمر غير صحيح وأضاف منصور أنه يوجد عدد من المدربين الأجانب وعددهم ثلاثة سيتم المفاضلة بينهم.

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وودع الزمالك بطولة كأس مصر، بعد الخسارة أمام المصري البورسعيدي، في نصف نهائي البطولة، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ليخرج من الموسم الحالي خالي الوفاض.

