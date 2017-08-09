مرتضى منصور يقود حملة تطهير الزمالك من المعلمين

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أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، أنه سيقود حملة لتطهير قائمه الفريق لم يشهدها النادي من قبل، مشددًا على بقاء اللاعبين الذين يستحقون ارتداء قميص الزمالك.

وقال منصور في تصريحات للموقع الرسمي للنادي:" سيتم إستبعاد المعلمين والمنتفعين والموظفين ولن يرتدي قميص الزمالك إلا من يستحقه".

وأضاف رئيس الزمالك:" في عام ٢٠١٤ تم الإستغناء عن 14 لاعبًا وتم التعاقد مع لاعبين جعانين كرة وحققوا الفوز بالبطولات".

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وواصل مرتضي منصور قائلًا:" لعن الله موسم الإنتخابات ولن نتراجع عن تصحيح المسار".

وودع الزمالك بطولة كأس مصر من الدوري قبل النهائي بعد خسارته من المصري بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس على ملعب برج العرب بالإسكندرية.