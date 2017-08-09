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خبير اقتصادي: مصر تحتاج لتجاوز معدل النمو 6% لتخفيف حدة البطالة

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خبير اقتصادي: مصر تحتاج لتجاوز معدل النمو 6% لتخفيف حدة البطالة خبير اقتصادي: مصر تحتاج لتجاوز معدل النمو 6% لتخفيف حدة البطالة

التحرير

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قال المحلل الاقتصادي مجدي صبحي، الأربعاء، إنه ربما يكون ارتفاع معدل النمو في الربع الأخير من السنة، هو الذي أدى إلى ارتفاع معدل النمو ليزيد عن 4%، رغم ذلك، هذا المعدل يَقل عن المعدل الذي سُجل في العام الماضي، إذ كان المعدل 4.3%.

أضاف صبحي، خلال لقائه عبر شاشة «الغد»، أن الدولة المصرية بحاجة إلى معدلات نمو تتجاوز 6%، حتى يُمكنها تشغيل كل الداخلين الجدد لسوق العمل، وكذلك تخفيف حدة البطالة، وتوفير المزيد من السلع والخدمات من أجل تَحجيم مُعدلات التضخم المرتفعة.

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تابع: «بالطبع ما يُنتج في القطاع يدخل ضمن الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك ضمن معدلات النمو»، مؤكدًا أن الاستثمارات في قطاع النفط أثرها الإيجابي الكبير هو في ميزان المدفوعات، حيث أنها تُقدم عملة أجنية للبلاد، التي هي في أمسّ الحاجة إليها.

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التحرير

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