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الجيش يدمر سيارتين مفخختين ووكرًا للإرهابيين في سيناء (صور)

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الجيش يدمر سيارتين مفخختين ووكرًا للإرهابيين في سيناء (صور) الجيش يدمر سيارتين مفخختين ووكرًا للإرهابيين في سيناء (صور)

التحرير

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أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، تمكن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى، بالتعاون مع القوات الجوية، من استهداف وتدمير وكر خاص بالعناصر الإرهابية داخل أحد المزارع، فضلاً عن نجاح قوات التأمين فى إكتشاف وتدمير عربتين مفخختين داخل المزرعة كانت معدة ومجهزة لاستهداف القوات.

وتابع، في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "وتواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى إستكمال عملياتها للقضاء على باقى البؤر الإرهابية وإقتلاع جذور الإرهاب بشمال سيناء".

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