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وفد من «الإدارة المحلية» يزور بني سويف لمشاهدة تجربة معالجة الصرف الصحي

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وفد من «الإدارة المحلية» يزور بني سويف لمشاهدة تجربة معالجة الصرف الصحي وفد من «الإدارة المحلية» يزور بني سويف لمشاهدة تجربة معالجة الصرف الصحي

التحرير

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توجه وفد من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم، الأربعاء، في زيارة لقرية البساتين بمحافظة بني سويف، للوقوف على تجربتها في حل مشكلة الصرف الصحي باستخدام تكنولوجيا حديثة في المعالجة، وبحث إمكانية تعميم تلك التجربة في القرى الأخرى على مستوى الجمهورية حال التأكد من نجاحها.

يشارك في الزيارة، النواب منى جاب الله، ومحمد الحسيني، وبدوي النويشي، وعبد الحكيم مسعود، وكان في استقبالهم المهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف، إضافة إلى بعض أعضاء مجلس النواب عن المحافظة.

ووفقا لبيان عن اللجنة، فإن الزيارة بمبادرات شخصية من الأعضاء وعلى نفقة النواب أنفسهم لا المجلس.

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وقال النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة إن هذه المحطة عبارة عن محطة معالجة على مستوى الوحدة القروية التي تخدم 3500 نسمة، وهو مقترح نفذه محافظ بني سيوف بالجهود الذاتية، مضيفا: «سنزور القرية ونرى محطة المعالجة، ولو ثبتت فاعليتها من الناحية الفنية والاقتصادية والاستدامة، فقد تكون حلا لمعاناة كثير من القرى ذات الكثافات السكنية المتوسطة».

كان محافظ بني سويف، المهندس شريف حبيب، عرض مقترح محطة المعالجة في قرية البساتين على مجلس الوزراء ووزارة الإسكان، وتعتمد الفكرة على إيجاد طرق غير تقليدية لمشكلة الصرف الصحي، بعدما وجد أن القرى تعاني من طفح شديد للمياه الجوفية المخلوطة بالصرف.

ووقع المحافظ برتوكول تعاون مع مؤسسة نهضة بني سويف لتنفيذ المحطة بتكلفة 5 ملايين جنيه، وتعتمد على تكنولوجيا (MBR) كنموذج لتطبيق وحدات المعالجة المدمجة التي يتميز بقلة مساحة الأرض المطلوبة للإنشاء، وجودة المياه المنتجة من المعالجة (معالجة ثلاثية)، فضلا عن إمكانية استخدام الناتج من المواد الصلبة كسماد عضوي.

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التحرير

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