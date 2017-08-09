«القاهرة» تبدأ تسليم «شيكات التعويضات» لـ35 أسرة بمثلث ماسبيرو

التحرير

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بدأت محافظة القاهرة اليوم بالتعاون مع وزارة الإسكان في دفع التعويضات المادية وتسليم الشيكات لعدد 35 أسرة مع استمرار عملية نقل سكان مثلث ماسبيرو إلى حي الأسمرات، وتسليمهم وحدات سكنية بديلة عن الغرف، التي يعيشون فيها بمنطقة ماسبيرو استعدادًا لتطوير المنطقة.

ومن جانبه قال منصور حسن، أحد سكان مثلث ماسبيرو، إن وزارة الإسكان بدأت في دفع التعويضات المادية من خلال شيكات مقبولة الدفع، لافتًا إلى أن الكشف الأول يتضمن نحو 36 مواطنًا، ممن أكدوا رغباتهم في اختيار التعويض المادي كبديل للغرف التي يسكنون بها في مثلث ماسبيرو.

وقال محمد جمال، المفوض من الحي لمتابعة عملية النقل في تصريحات لـ"التحرير"، أنه تم نقل 150 أسرة، لافتًا إلى أنه في بداية تقديم الرغبات كان عدد الذين اختاروا وحدات سكنية بالأسمرات حوالي 170 أسرة، لكن بعد نقل جزء كبير منهم إلى الأسمرات بدأ البعض من الذين اختاروا التعويض المادي في تغيير رغباتهم واختيار بديل الوحدات السكنية بالأسمرات.

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وأضاف جمال، أن المحافظة تسلمت 150 غرفة بعد إخلائها من السكان، الذين حصلوا على وحدات بحي الأسمرات، لافتًا إلى أن عملية النقل مستمرة لحين الانتهاء تمامًا من إخلاء المنطقة بعد تلبية رغبات السكان، الذين تقدموا بها خلال الشهور القليلة الماضية.

جدير بالذكر أن محافظة القاهرة قامت بالتعاون مع وزارة الإسكان بحصر عدد سكان مثلث ماسبيرو وتسليمهم استمارات رغبات تتضمن 3 رغبات أولها الحصول على وحدة بديلة بحي الأسمرات، والثانية الحصول على تعويض مادي، أما البديل الثالث فهو الحصول على وحدة سكنية بمنطقة ماسبيرو عقب الانتهاء من عملية التطوير في مقابل دفع أقساط شهرية، وهو البديل الذي رفضه الكثيرون منهم بسبب ارتفاع الأقساط، بما لا يتناسب مع محدودي الدخل.