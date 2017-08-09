مصراوي Masrawy

الأهالي عن منزل سوهاج المنهار: الصرف الصحي السبب.. والمحافظ: جاري التحقيق (صور) 04:51 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

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سوهاج – عمار عبدالواحدقال عدد من أهالي شارع الأزهر، بقرية سفلاق التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة شرقي محافظة سوهاج، إن سبب انهيار المنزل، الذي أسفر عن مصرع 5 أشخاص بينهم طفل رضيع، وإصابة 12 آخرين، إن انهيار المنزل يرجع في المقام الأول إلى تسريب مياه الصرف الصحي بالشارع المار بين المنازل، خاصة أن المنزل مشيد بالأعمدة الخرسانية والأساسات المسلحة ومبني بالطوب الأحمر والأسمنت.وأوضحوا أن منسوب الشارع يقل نسبيًا في الاتجاه الغربي، ما يجعله عرضة للغرق بمياه الصرف الصحي في حالة انسداد غرف أو مواسير الصرف الصحي.واستغاث أهالي قرية سفلاق بحل مشكلة سوء تصميم وتنفيذ أبيار الصرف الصحي التي أنشأت منذ أواخر التسعينيات، لمنع تكرار نفس المشكلة.وأوضح آدهم طه، أحد سكان الشارع والجار المواجه للمنزل المنهار، أن الشكان خاطبوا كافة المسئولين المعنيين بساقلتة، بمن فيهم عضو مجلس النواب لحل الأزمة لحماية المنازل من الانهيار، لكن دون جدوى، مضيفًا أن أهالي المنطقة ثاروا وانفعلوا على محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبدالمنعم، أمس الثلاثاء، خلال تفقده عمليات البحث عن الضحايا تحت الأنقاض بسبب تلك المشكلة وعدم تمكن المسئولين من إيجاد حلول لها.وأضاف أن المنزل المنهار لم يكن أحد يعلم أو يتخيل انهياره لجودة تشييده – حسب قوله - مشيرًا إلى أن المنزل المنهار غاص في الأرض بعمق حوالي مترين بسبب تسريبات وترشيحات الصرف الصحي.مصدر بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، رفض ذكر اسمه قال لـ"مصراوي" إن قرية سفلاق وخاصة شارع الأزهر، والشوارع المجاورة تعاني من ارتفاع نسبة المياه الجوفية التي تهدد منشآتها، مضيفًا أن المياه الجوفية بالقرية على بعد حوالي مترين من سطح الأرض.وقال الدكتور أحمد فوزي قاسم، القائم بأعمال عميد كلية الهندسة بجامعة سوهاج، إن تسريب مياه الصرف الصحي بكثرة يهدد سلامة أعمدة وقواعد وأساسات أي مبنى مهما كان حجمه، لما تسببه مياه الصرف من تآكل في خرسانات الأساسات، مضيفًا أن المنازل والمنشآت المؤسسة جيدًا تقاوم تفاعلات مياه الصرف الصحي ولكن تتفاعل وتتأثر على المدى البعيد.من ناحيته قال اللواء المهندس محمد بدر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، إن مركز ومدينة ساقلتة، وكافة القرى التابعة له لم تغط بخدمة الصرف الصحي حتى الآن، مضيفًا أن مركز ساقلتة ضمن مشاريع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي جارية التنفيذ.وأوضح في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الصرف الصحي الموجود بشارع الأزهر الذي انهار فيه المنزل فجر أمس الثلاثاء، عبارة عن غرف تفتيش فرعية أمام المنازل، تلتقي جميعها في بئر صرف صحي كبير في نهاية أو وسط الشارع حسب المسافة، مشيرًا إلى أن هذه الأبيار أنشأت منذ فترة بمعرفة الوحدة المحلية بساقلتة كحل بديل للصرف الصحي.وقال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، إنه قرر تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، ومديرية الإسكان بسوهاج لمعاينة المنزل المنهار، للوقوف على سبب انهياره، والتأكد من سلامة المنازل المجاورة المحيطة والمواجهة للمنزل المنهار بشارع الأزهر بقرية سفلاق.وأوضح المحافظ، أنه جرى تكليف مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج والوحدة المحلية بساقلتة برعاية الأسر المنكوبة وتقديم المساعدات اللازمة لها.ولقي طفل عمره 5 أشهر، و4 أشخاص آخرين مصرعهم، وأصيب 12 آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسم، فجر أمس الثلاثاء، في انهيار منزل مكون من 3 طوابق بقرية سفلاق التابعة لمركز ساقلتة، شرق محافظة سوهاج.

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