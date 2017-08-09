محافظ الدقهلية: تحرير 1214 محضرًا تموينيًا خلال شهر يوليو

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، تحرير 1214 محضرًا خلال حملات شنتها مديرية التموين على المخابز، ومستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات، خلال شهر يوليو الماضي.

كان المهندس إبراهيم الخياط، وكيل وزارة التموين، قد عرض، اليوم الأربعاء، تقريرًا مفصلاً عن حملات إدارة الرقابة التموينية في التصدي لكافة صور الغش التجاري في جميع المجالات، والعمل على ضبط أي حالات تلاعب وضبط الأسواق، وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط العديد من القضايا.

وقال الشعراوي، إن التقرير يتضمن ضبط 25 قضية تموينية في مجال المرور على محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز، شملت عدم الإعلان عن الأسعار، واستخدام أسطوانة في غير الغرض، وبيع بأزيد من السعر.

وفي مجال المرور على المخابز، ضُبط 267 قضية شملت البيع بأزيد من السعر وتوقف عن الإنتاج، وتجميع وتصرف في دقيق، وعينة مخالفة، ومخالفة تعليمات، وزن وميزان.

وفي مجال المخالفات العامة، جرى ضبط 713 قضية، شملت مخلفات بقال تمويني ومخالفات أسواق، وأرز ومنافذ لحوم، ومواد بترولية.

أما في مجال الإدارة العامة للتجارة الداخلية، فتحرر 200 محضر، شملت عدم وجود شهادة صحية، بدون ترخيص، وسلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وعدم إصدار فواتير، واستخدام أسطوانة في غير الغرض، وبيع بأزيد من السعر، عدم الإعلان عن السعر، دفاتر وسجلات وأوكازيون، سحب عينة غذائية للتحليل بإجمالي 47 عينة مواد غذائية وغير غذائية.

وشدد المحافظ، على ضرورة المتابعة المستمرة، مع ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحقيق الانضباط، وتوافر كافة السلع للمواطنين والغذائية، وتكثيف الرقابة على عمليات توزيع اسطوانات البوتاجاز، والالتزام التام بالتسعيرة المحددة للجمهور، والتصدي للمخالفين وتطبيق القانون بكل حسم وحزم.