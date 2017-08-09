أخبار عاجلة

محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور) -
القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ -
بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية -
"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا -
«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان» -
«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة -
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري -
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو -
طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر -
مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ الدقهلية: تحرير 1214 محضرًا تموينيًا خلال شهر يوليو

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ الدقهلية: تحرير 1214 محضرًا تموينيًا خلال شهر يوليو

05:38 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

محافظ الدقهلية: تحرير 1214 محضرًا تموينيًا خلال شهر يوليو

الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، تحرير 1214 محضرًا خلال حملات شنتها مديرية على المخابز، ومستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات، خلال شهر يوليو الماضي.

كان المهندس إبراهيم الخياط، وكيل وزارة التموين، قد عرض، اليوم الأربعاء، تقريرًا مفصلاً عن حملات إدارة الرقابة التموينية في التصدي لكافة صور الغش التجاري في جميع المجالات، والعمل على ضبط أي حالات تلاعب وضبط الأسواق، وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط العديد من القضايا.

وقال الشعراوي، إن التقرير يتضمن ضبط 25 قضية تموينية في مجال المرور على محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز، شملت عدم الإعلان عن الأسعار، واستخدام أسطوانة في غير الغرض، وبيع بأزيد من السعر.

وفي مجال المرور على المخابز، ضُبط 267 قضية شملت البيع بأزيد من السعر وتوقف عن الإنتاج، وتجميع وتصرف في دقيق، وعينة مخالفة، ومخالفة تعليمات، وزن وميزان.

وفي مجال المخالفات العامة، جرى ضبط 713 قضية، شملت مخلفات بقال تمويني ومخالفات أسواق، وأرز ومنافذ لحوم، ومواد بترولية.

أما في مجال الإدارة العامة للتجارة الداخلية، فتحرر 200 محضر، شملت عدم وجود شهادة صحية، بدون ترخيص، وسلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وعدم إصدار فواتير، واستخدام أسطوانة في غير الغرض، وبيع بأزيد من السعر، عدم الإعلان عن السعر، دفاتر وسجلات وأوكازيون، سحب عينة غذائية للتحليل بإجمالي 47 عينة مواد غذائية وغير غذائية.

وشدد المحافظ، على ضرورة المتابعة المستمرة، مع ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحقيق الانضباط، وتوافر كافة السلع للمواطنين والغذائية، وتكثيف الرقابة على عمليات توزيع اسطوانات البوتاجاز، والالتزام التام بالتسعيرة المحددة للجمهور، والتصدي للمخالفين وتطبيق القانون بكل حسم وحزم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إغلاق 96 منشأة غذائية وإعدام 2314 كيلو أغذية وعصائر فاسدة بالدقهلية

    أخبار

  • بالصور.. "عبد العال": وضعنا "دستور 2014" خلال فترة عصيبة

    أخبار

  • بالصور.. رئيس البرلمان يترأس مجلس عمداء جامعة المنصورة

    أخبار

  • "عبد العال" يصل جامعة المنصورة لمناقشة رسالة دكتوراة

    أخبار

إعلان

062a30f899.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
التموين: اللحمة بـ 60 جنيها في عيد الأضحى (فيديو)

التموين: اللحمة بـ 60 جنيها في عيد الأضحى (فيديو)

"البقالين" تبحث مع "التموين" إلغاء عقوبة الحبس وزيادة هامش الربح

"البقالين" تبحث مع "التموين" إلغاء عقوبة الحبس وزيادة هامش الربح

التموين عن حذف من يتعدى راتبه الـ 1500 جنيه: شائعات لترويع المواطنين

التموين عن حذف من يتعدى راتبه الـ 1500 جنيه: شائعات لترويع المواطنين

التموين عن أوكازيون الصيف: نراقب الأسواق للتأكد من الخصومات (فيديو)

التموين عن أوكازيون الصيف: نراقب الأسواق للتأكد من الخصومات (فيديو)