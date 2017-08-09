كلوب يتحدث عن استعدادات ليفربول للموسم الجديد

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تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن الموسم الجديد من البريميرليج، الذي سيبدأه الريدز بلقاء فريق واتفورد يوم السبت المقبل.

وقال كلوب في حوار صحفي مع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية اليوم الأربعاء:" متفائل بالموسم الجديد، والفريق يمر بحالة جيدة، ونتائجه في المباريات الودية كانت جيدة".

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وأضاف كلوب :" أنهينا الموسم الماضي في المركز الرابع، والجميع كان سعيدًا، والنتيجة كانت جيدة لمجهود كبير".

وتابع :" الفريق في حالة جاهزية بدنية وفنية، واللاعبين أيضًا جيدين، وهناك روح داخل الفريق تظهر في التدريبات، والأمور تسير بشكل جيد قبل إنطلاق الموسم الجديد".