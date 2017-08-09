أخبار عاجلة

محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور) -
القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ -
بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية -
"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا -
«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان» -
«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة -
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري -
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو -
طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر -
مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

تنفيذ مشروع طواحين الهواء لاستخراج المياه الجوفية بالوادي الجديد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تنفيذ مشروع طواحين الهواء لاستخراج المياه الجوفية بالوادي الجديد

05:35 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

تنفيذ مشروع طواحين الهواء لاستخراج المياه الجوفية بالوادي الجديد

محافظة الوادي الجديد

الوادي الجديد- محمد الباريسي:وافق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اليوم الأربعاء، على بدء تنفيذ مشروع طواحين الهواء لأول مرة على أرض محافظة الوادي الجديد لاستخراج المياه الجوفية.جاء ذلك خلال لقاء محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمقر الجهاز بالقاهرة، لمناقشة عدة محاور تنموية لتنفيذها بالوادي الجديد وتوفير مشروعات للشباب.من جانبه، أكد سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، اللواء أشرف شاش، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن المشروع يشمل إقامة طاحونة هواء تستخرج الواحدة منها مياه جوفية تكفي لري مساحة من 5 :10 أفدنة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "هن قادرات".. قافلة خدمية مكبرة لخدمة أهالي بلاط بالوادي الجديد اليوم

    أخبار

  • وفد من "الصناعة" و"الصندوق الاجتماعي" يزور مصنع سجاد الفرافرة

    أخبار

  • تفحم 130 نخلة في حريقين بواحة الداخلة في الوادي الجديد

    أخبار

  • إصابة 7 أشخاص في مشاجرة علي أسبقية الري بالوادي الجديد

    أخبار

إعلان

95dba1fb68.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور)

محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور)

القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ

القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ

بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية

بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا