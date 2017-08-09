تنفيذ مشروع طواحين الهواء لاستخراج المياه الجوفية بالوادي الجديد 05:35 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

محافظة الوادي الجديد

الوادي الجديد- محمد الباريسي:وافق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اليوم الأربعاء، على بدء تنفيذ مشروع طواحين الهواء لأول مرة على أرض محافظة الوادي الجديد لاستخراج المياه الجوفية.جاء ذلك خلال لقاء محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمقر الجهاز بالقاهرة، لمناقشة عدة محاور تنموية لتنفيذها بالوادي الجديد وتوفير مشروعات للشباب.من جانبه، أكد سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، اللواء أشرف شاش، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن المشروع يشمل إقامة طاحونة هواء تستخرج الواحدة منها مياه جوفية تكفي لري مساحة من 5 :10 أفدنة.

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