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محافظ بورسعيد ينعي شهيد العريش الملازم عمرو السقا

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مصراوي Masrawy

محافظ بورسعيد ينعي شهيد العريش الملازم عمرو السقا

05:33 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

محافظ بورسعيد ينعي شهيد العريش الملازم عمرو السقا

شهيد العريش الملازم عمرو السقا

بورسعيد - طارق الرفاعي:

نعي اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، الشهيد الملازم أول عمرو السقا، الذي استُشهد أثناء أداء واجبه الوطني في العريش، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه وجميع شهداء فسيح جناته.

كما قدم "الغضبان"، خالص العزاء والمواساة إلى القوات المسلحة وأسرة الشهيد البطل، مؤكدًا أن رجال القوات المسلحة والشرطة مازالوا يقدمون أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن.

وشدد محافظ بورسعيد، على أن "تلك الأعمال الإجرامية لن تزيد المصريين إلا إصرارًا وقوة على الوقوف يدًا واحدة ضد خفافيش الظلام".

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