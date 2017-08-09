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حل لغز العثور على جثة شاب متعفنة بالإسماعيلية

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مصراوي Masrawy

حل لغز العثور على جثة شاب متعفنة بالإسماعيلية

05:27 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

حل لغز العثور على جثة شاب متعفنة بالإسماعيلية

أرشيفية

الإسماعيلية - إنجي هيبة:نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالتنسيق مع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، في حل لغز العثور على جثة مجهولة الهوية لشخص في العقد الثالث من العمر، مكبل اليدين والقدمين، ملفوف بقطعة قماش حول العنق، يرتدي بنطلون ترنج بيج اللون وتي شيرت أحمر وفي حالة تعقن، رمي داخل مبنى قديم متروك منذ أمد بعيد بقطعة أرض فضاء بعزبة السلام دائرة مركز أبو صوير.وتكون فريق بحث، تحت إشراف اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية، وبرئاسة العميد أحمد عبد العزيز رئيس إدارة البحث الجنائي، والمقدم أحمد الصغير رئيس مباحث المخدرات، والمقدم عماد عبد الرؤف رئيس مباحث أبو صوير، والمقدم محمد جميل رئيس مباحث مركز شرطة ثان.وجرى وضع خطة بحث تم خلالها معاينة موقع العثور على الجثة، بالاشتراك مع ضباط وخبراء الأدلة الجنائية لمحاولة كشف غموض الواقعة، مع نشر الجثة وأوصافها وفحص حالات التغيب بالأقسام، مع الاستفادة من التقنيات الفنية الحديثة بمضاهاة البصمات بقاعدة الحاسب الآلي بقطاع الأمن العام.وتبين أن بصمات الجثة تطابقت مع بصمات شخص يدعى "محمد سيد أحمد ذكي"، وشهرته "كوانا" 28 عامًا، عامل خردة مقيم بمنطقة البلابسة، وتبين أنه متغيب بالدراجة البخارية "تروسيكل" قيادته رقم 105607 الإسماعيلية، في وقت معاصر لوقت العثور على الجثة، فجرى استدعاء أهليته فتعرفوا عليه.بجمع المعلومات وبإجراء التحريات، أسفرت الجهود عن ضبط مرتبكي الجريمة، وتبين أنهما كل من "نعمان . غ .ا"، شهرته عرنوس 28 عامًا، عامل خردة ومقيم بمنطقة أبو خروع دائرة مركز أبو صوير، وله محل إقامة آخر بمحافظة الشرقية، سبق اتهامه في 4 قضايا سرقة بالإكراه، وزوجته "دينا. ج .م" 24 عامًا، ربة منزل ومقيمة ذات العنوان.عقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمين سالفي الذكر، وبمناقشتهما اعترفا تفصيليًا بارتكاب الواقعة بقصد سرقة الدراجة النارية "تروسيكل" من المجني عليه، وأخفاها بمسكنهم بمحافظة الشرقية.تحرّر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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