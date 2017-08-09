محافظ البحيرة: تقنين أوضاع أراضي قيمتها 1.5 مليار جنيه على مرحلتين
محافظ البحيرة: تقنين أوضاع أراضي قيمتها 1.5 مليار جنيه على مرحلتين
05:25 م الأربعاء 09 أغسطس 2017
المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة
البحيرة – أحمد نصرة:
أعلنت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد المتقدمين لتقنين أوضاعهم خلال المرحلة الثانية بوادي النطرون بلغ 638 حالة، على مساحة 10 آلاف و137 فدان و115 ألف متر أرض مبان تبلغ قيمتها التقديرية 750 مليون جنيه.
وأوضحت "نادية عبده" في تصريحات صحفية، أن المرحلة الأولى تقدم خلالها 302 حالة لتقنين أوضاعها على مساحة 11 ألف فدان تقدر قيمتها بمبلغ 800 مليون جنيها، وجرى بالفعل تحرير أول تعاقد لتقنين أوضاع 3 من واضعى اليد على مساحة 144 فدانًا.
ووجهت "عبده" بمد مهلة أعمال لجان التقنين بالمراكز والمدن، والتي تنتهى في 14 أغسطس الجاري، لمدة شهر إضافى أو لحين صدور قانون مجلس النواب في هذا الشأن، كما وجهت بتسهيل وسرعة إجراءات تسعير الأراضي، وتقنين أوضاع اليد للمتقدمين، وتذليل العقبات التي تعترض تملكهم للأرض للحفاظ على المال العام.
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