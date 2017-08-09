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عضو لجنة الرئاسة: مستمرون في تلقى طلبات العفو عن المحبوسين

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مصراوي Masrawy

عضو لجنة الرئاسة: مستمرون في تلقى طلبات العفو عن المحبوسين

05:10 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

عضو لجنة الرئاسة: مستمرون في تلقى طلبات العفو عن المحبوسين

كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي

كتبت- ياسمين محفوظ:

أكد كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي عن الشباب المحبوسين، أن اللجنة مستمرة في تلقي طلبات العفو عن المحبوسين لعمل قائمة جديدة بعد الانتهاء من إعداد القائمة الرابعة.

وأضاف السقا في تصريح لمصراوي، أنه بعد بلوغ العدد الكافي سيعقد اجتماع في أقرب وقت؛ للبحث في كشوف الطالبات وتنقيتها من الأسماء المتورطة في أعمال عنف وإرهاب، والمنضمين للجامعات الإرهابية.

وأضاف السقا أن الخطوة التالية إرسال الكشوف إلى مؤسسة الرئاسة للبت فيها، لافتًأ إلى أن أعضاء اللجنة على تواصل دائم.

وكان محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي عن الشباب المحبوسين، صرح في وقت سابق، بأن اللجنة انتهت من مراجعة القائمة الرابعة للإفراج عن الشباب المحبوسين وبصدد تقديمها لمؤسسة الرئاسة.

يشار إلى أن آخر قائمة للعفو الرئاسي "الثالثة"، قد تم الإعلان عنها في 23 يونيو الماضي، بعدما أصدر الرئيس عبدالفتاح ، قرارا بـ"العفو" عن 502 سجين، بينهم 25 امرأة وعدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر، وفق بيان سابق لرئاسة الجمهورية.


وكان السيسي أصدر قرارًا بتشكيل لجنة العفو، في أكتوبر عام 2016، لبحث "العفو" عن شباب محبوسين بقضايا مختلفة، وفي الشهر التالي تم الإفراج بالفعل عن نحو 82 شخصًا ضمن قائمة أولى، تلاها في مارس الماضي إطلاق سراح قائمة ثانية تشمل 203 سجناء.

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