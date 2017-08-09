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وزير الرياضة يكشف «للتحرير» عن حقيقة إقالة مجلس الأهلي

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وزير الرياضة يكشف «للتحرير» عن حقيقة إقالة مجلس الأهلي وزير الرياضة يكشف «للتحرير» عن حقيقة إقالة مجلس الأهلي

التحرير

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كشف المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة عن حقيقة الأنباء التي أشارت إلى دراسة الوزارة إقالة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر.

وأكد عبد العزيز أن كل الأنباء التي تتحدث عن وجود نية ودراسة لإقالة مجلس الأهلي مجرد اجتهادات لا تمت للحقيقة بصلة.

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وقال الوزير في تصريحات خاصة «للتحرير» "كل الأنباء التي تتحدث عن تفكيري في اتخاذ قرار بإقالة مجلس الأهلي الحالي بسبب أزمة اللائحة الاسترشادية تفتقد للمصداقية وغير صحيحة علي الإطلاق "

وأوضح وزير الباب والرياضة: أنه لن يلجأ لهذه الطريقة في حل اختلاف وجهات النظر بين الجهة الادارية واللجنة الأوليمبية المصرية من جهة ومجلس ‘دارة الأهلي من جهة أخرى.

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التحرير

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