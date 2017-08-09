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الحريري يشدد على ضرورة نأي الحكومة اللبنانية عن المحاور الإقليمية

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مصراوي Masrawy

الحريري يشدد على ضرورة نأي اللبنانية عن المحاور الإقليمية

05:05 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

الحريري يشدد على ضرورة نأي الحكومة اللبنانية عن المحاور الإقليمية

بيروت - ( د ب أ):
أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اليوم الأربعاء على أهمية النأي بالنفس كسياسة عامة لحكومته "حكومة استعادة الثقة" وعدم توريط لبنان في صراع المحاور، مشددا على قرار مجلس الوزراء إعطاء الجيش الأمر باتخاذ ما يلزم لحسم معركة الجرود ضد الارهاب.

جاء هذا خلال الجلسة العادية لمجلس الوزراء اللبناني برأسة الحريري اليوم .

وردا على سؤال عن قرار بعض الوزراء زيارة سورية، قال وزير الإعلام ملحم الرياشي أن "مجلس الوزراء لم يتخذ قرارا بهذا الموضوع ". وأضاف أن نقاشا أجري في هذا الصدد.

وأضاف " إذا أراد الوزير زيارة سورية يذهب بنفسه، وليس بقرار من مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء نأى بنفسه عن المحاور الإقليمية، باعتبار أن الحكومة هي حكومة وحدة وطنية، وأي زيارة ستتم لن تكون بقرار من مجلس الوزراء".

وكان وزير الصناعة حسين الحاج حسن، قد أعلن في تصريح له أنه سيذهب الى سورية كوزير صناعة، لافتاً الى أن هناك تجارة قائمة بين لبنان وسورية، وهناك نقاط تحتاج إلى معالجة، وهناك علاقة قائمة مع سورية وهذا الأمر طبيعي جدا .

ويعارض رئيس الحكومة سعد الحريري وفريقه السياسي التواصل مع الحكومة السورية، فيما يرى رئيس مجلس النواب نبيه بري "أن هناك علاقات دبلوماسية واتفاقيات بين البلدين، وان المراحل كلها أثبتت أن هذا التواصل والتعاون هو أمر طبيعي ولمصلحة البلدين".

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