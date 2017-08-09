مصادر برلمانية : لجنة القيم تنتظر غادة صقر حال تقديم شكوى ضدها

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قالت مصادر برلمانية إن ما أقدمت عليه النائبة غادة صقر باصطناع مشهد القمامة فى مدينة دمياط لتتخذها ذريعة للمطالبة باقالة رئيس مدينة دمياط، يندرج تحت مبدأ الاخلال بواجبات عضوية مجلس النواب.

وأكدت المصادر أن واقعة النائبة غادة صقر مسجلة بالفيديو ومن الممكن أن يتم تحويلها للجنة القيم حال تقدم أحد الأعضاء أو أي مواطن بشكوى ضدها إلى لجنة الشكاوى بالمجلس.

وقال المصادر إن العقوبة المتوقعىة ضد النائبة تبدأ بتوجيه اللوم وتصل لحد اسقاط من عضوية المجلس.

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كانت النائبة غادة صقر قد نشرت على صفتها الشخصية على الفيس بوك صورة إلى جوار مقلب زبالة وكتبت عليها "أين محافظ دمياط من زبالة رأس البر والبلطجية يتم إقالة رئيس المدينة".

وبعد نشر الصورة بقليل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو للنائبة وهى "تقلب" صندوق الزبالة على الأرض لتلتقط صور لها إلى جوار الصندوق وتصور أن هناك حالة إهمال، تتخذها ذريعة للمطالبة بإقالة رئيس مدينة دمياط.