افتتاح 4 مكاتب خدمات متكاملة للبريد في الإسكندرية

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افتتح اليوم عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، 4 مكاتب بريد بالإسكندرية، وهي الإبراهيمية والعطارين وكامب شيزار وسان استيفانو، وذلك بعد تطويرها وتحويلهما إلى مراكز خدمات بريدية متكاملة.

وقال عصام الصغير إن افتتاح المكاتب يأتي في إطار خطة الهيئة الاستراتيجية للتطوير والتي بدأت منذ أكثر من عامين بهدف إحداث نقلة في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين طبقا للمعايير الدولية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير وتحويل عدد كبير من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية إلى مراكز خدمات بريدية متكاملة ليتمكن البريد المصري من المنافسة في تقديم خدماته لعملائه، سواء على المستوى المحلى أو الإقليمي أو الدولى.

وأشار عصام الصغير إلى أن مراكز الخدمات البريدية أصبحت واجهة المواطن للحصول على خدمات الحكومة الإلكترونية، حيث يستطيع المواطن من خلالها استخراج شهادات الميلاد والقيد العائلى وشهادات الزواج والطلاق والوفاة وتجديد بطاقات الرقم القومي، كما يستطيع دفع مخالفات المرور وفواتير الكهرباء والمياه والغاز ويستطيع أيضا الاستفادة من خدمة التصديق القنصلي على المحررات مثل الشهادات الدراسية والوثائق وشهادات الأحوال المدنية والتوكيلات والمستندات التجارية وشهادات الخبرة وعقود العمل، هذا بالإضافة إلى الخدمات المالية والبريدية التي يقدمها البريد المصرى مثل دفتر توفير البريد والحسابات الجارية ذات العائد اليومي وتحويل الأموال وصرف المعاشات والطرود والخطابات العادية والمسجلة والسريعة.

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وعقد عصام الصغير لقاء مع العاملين بمنطقة بريد الإسكندرية أجاب فيه عن أسئلة واستفسارات العاملين ووعدهم بدراسة كل مقترحاتهم حول النهوض بالهيئة، مؤكدا أن توفير كل مستلزمات التشغيل الضرورية وتحسين بيئة العمل بما يتيح للعاملين الجو الملائم للأداء بكل كفاءة هي متطلبات المرحلة وستتم فى أسرع وقت.

وتضم محافظة الإسكندرية 100 مكتب بريد منتشرة على مستوى المحافظة، ويتميز مكتب بريد الإبراهيمية الذي تم افتتاحه اليوم بأنه من أقدم المكاتب بمحافظة الإسكندرية، حيث تم إنشاؤه في عام 1895 وقائم على مساحة 73 مترا، ومجهز بـ7 شبابيك لتقديم الخدمات للعملاء ويخدم 150 ألف نسمة ويقدم جميع الخدمات المالية والبريدية، ومكتب بريد العطارين قائم على مساحة 120 مترا ومجهز بـ11 شباكا لتقديم الخدمات للعملاء، ويخدم 300 ألف نسمة، ومكتب بريد سان استيفانو قائم على مساحة 80 مترا مربعا ومجهز بـ6 شبابيك لتقديم الخدمات ويخدم 80 ألف نسمة.

أما مكتب بريد كامب شيزار فقائم على مساحة 96 مترا ويخدم 100 ألف نسمة وبه 7 شبابيك لتقديم الخدمات للعملاء.