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الحكومة توافق على تمويل لمكافحة إنفلونزا الطيور بـ10 ملايين دولار

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الحكومة توافق على تمويل لمكافحة إنفلونزا الطيور بـ10 ملايين دولار الحكومة توافق على تمويل لمكافحة إنفلونزا الطيور بـ10 ملايين دولار

التحرير

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وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص اتفاقية بين حكومة جمهورية العربية والبنك الإسلامى للتنمية، للمساهمة بتمويل إضافى فى مشروع مكافحة إنفلونزا الطيور، وذلك بمبلغ يعادل نحو 10 ملايين دولار أمريكى والموقعة بتاريخ 18/5/2017.

ويهدف المشروع إلى دعم القدرات الفنية للتعامل مع إنفلونزا الطيور، مع استكمال الإجراءات الدستورية إحالة مشروع القرار إلى مجلس النواب لإقراره.

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ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على بعض المقترحات المقدمة من وزارة الإسكان والخاصة بالتصرف فى الوحدات الشاغرة ببرنامج الإسكان الاجتماعى، والتى سبق الإعلان عنها ولم يتم بيعها لعدم وجود طلب عليها، وتم التأكيد على ضرورة استكمال بعض النقاط القانونية المتعلقة بالمقترحات لضمان عدم تعرضها مع القوانين السارية.

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التحرير

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