منهم «عاكف المغربي».. ننشر الأسماء المرشحة لحركة رؤساء البنوك الجديدة

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بحلول شهر سبتمبر المقبل تبدأ البنوك العام المصرية في عقد جمعياتها العمومية لتشكيل مجالس الإدارة، الذي يتولى المسئولية لمدة 3 سنوات قادمة، وذلك بعد انتهاء مدة المجالس الحالية، التي بدأت فى سبتمبر 2014 بقرار من مجلس الوزراء بعد ترشيح محافظ البنك المركزى المصرى السابق هشام رامز.

وكشفت مصادر مطلعة، على التغييرات المرتقبة لقيادات البنوك العامة ومجالس إدارتها، أن البنوك المقرر إجراء بعض التغييرات فيها هى: القاهرة ومصر في القيادة التنفيذية، بينما الأهلي والبنوك الأخرى ستشهد فقط تغيرات في مجالس الإدارة غير التنفيذية.

وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، أن بنك مصر مرشح لتولي رئاسته عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة البنك الحالي، وهو خلف لمحمد الإتربي رئيس مجلس الإدارة الحالي، الذي تنتهي مدته سبتمبر القادم لتجاوزه سن 60 عامًا.

وفي يوليو الماضي اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر فى اجتماعها القوائم المالية المستقلة عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2016، حيث بلغ إجمالى أرباح هذا العام 2015 / 2016 مبلغ 10.2 مليار جنيه، قبل خصم الضرائب بنسبة نمو 30.7% عن العام المالى السابق، كما بلغ صافى الربح فى 6 / 2016 مبلغ 5.5 مليار جنيه مقابل 4.2 مليار جنيه فى 6 / 2015 بنسبة نمو31.7% وبعد سداد مبلغ 4.7 مليار جنيه للضرائب.

وأضافت المصادر، أن بنك القاهرة مرشح لرئاسته طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزى الحالي، وذلك خلفًا لمنير الزاهد، الذي يرأس مجلس إدارة البنك حالياً لتجاوزه سنه 60 عامًا.

وأظهرت نتائج أعمال بنك القاهرة نموًا ملحوظًا فى أرباح البنك للعام الخامس على التوالى، حيث تجاوزت أرباح البنك المليار الثالث معلنة عن تحقيق 3.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016 مقابل 2.8 مليار جنيه فى نهاية العام المالى 2015.

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فيما أشارت المصادر إلى أن هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي مرشح لبقائه في منصبه لفترة قادمة، لا سيما أنه لم يتجاوز الـ60 عامًا، فضلًا عن أدائه خلال الفترة الماضية كان جيدًا في ظل تغيرات كبيرة شهدها القطاع المصرفي منذ تعويم الجنيه المصري في نوفمبر الماضي.

وحقق البنك الأهلى المصرى 17% نموًا فى صافى الأرباح قبل الضرائب ليصل إلى 10.5 مليار جنيه فى ديسمبر 2016 مقارنةً بـ9 مليارات جنيه فى ديسمبر 2015، وذلك خلال النصف الأول من العام المالى 2016 / 2017.

ويحق للحكومة فقط تغيير مجالس الإدارة التنفيذية وغير التنفيذية لكل من «البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك الاستثمار العربى، والبنك العقارى المصرى العربى، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى»، وذلك بخلاف بنوك القطاع الخاص التي يساهم فيها أكثر من ممثل.

أشارت المصادر إلى أن بعض مجلس الإدارات للبنوك قد تشهد تغييرات في الأعضاء غير التنفيذيين، الذي تجاوز عدد منهم مدة الـ6 سنوات متصلة في مجالس إدارات البنوك، وذلك بهدف ضخ دماء شبابية جديدة.

وأكدت المصادر، أن الحكومة غير ملتزمة بفترة السنوات الثلاث لتغيير أي قيادة تنفيذية في البنوك، موضحًا أنه في حال اختيار قيادة تنفيذية معينة، وكان أداؤها أقل من المتوقع فيمكن للحكومة تغيير هذه القيادة دون الحاجة لانتظار 3 سنوات.