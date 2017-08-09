أزمة «وكيل صحة الغربية» تتصاعد.. وشرشر يرد: «الفيديو مفبرك»

التحرير

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أثارت التصريحات المُسيئة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنشورة عبر المواقع الإلكترونية للدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، الذي يصف الأطباء من خلالها بأن "ثلاثة أرباعهم زبالة"، وأنهم سبب خراب المنظومة الصحية وتدهورها، نتيجة إهمالهم وتزويغهم في أثناء ساعات العمل الرسمي، حالة من الغضب الشديد داخل القطاع الطبي، مطالبين النقابة العامة للأطباء بتحويله إلى التأديب واتخاذ كل ما يلزم من عقوبات عند إثبات إدانته.

فيديو مفبرك

وكيل "صحة الغربية" أنكر تمامًا ما حدث، موضحًا أن تلاعبًا حدث للفيديو المُسجل معه، وأن الفيديو المنشور تم فبركته لأسباب خاصة، وكل ما جاء على لسانه أنه ينقل شكاوى المواطنين بشأن الأطباء الذين لا يحضرون للمستشفيات، وتوقع في كشوفات الحضور والانصراف، وتمثل إهانة لأنفسهم ومهنة الطب في مصر.

وأضاف شرشر، في تصريحات خاصة، أن جميع الأطباء بوزارة الصحة وخارج قطاعاتها أصدقاؤه وعلاقته بهم جيدة منذ توليه وكيل وزارة الصحة بالغربية، لما يزيد على 5 سنوات و3 شهور.

انتفاضة الأطباء

في المقابل انتفض الأطباء ضد وكيل الوزارة وواقعة "السب والقذف"، التي تسىء لأطباء مصر بوجه خاص ولمنظومة الصحة بشكل عام، وقررت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء تكليف المستشار القانوني للنقابة بتقديم بلاغ سب وقذف وتشهير للنائب العام ضد الطبيب محمد أحمد شرشر، والذى يشغل حاليًا منصب وكيل وزارة الصحة بالغربية، نظرًا لتصريحاته المسيئة والمهينة للأطباء.

كما قررت هيئة المكتب إحالة شرشر، الذى تلقت النقابة العديد من شكاوى الأطباء ضده، للتحقيق أمام لجنة آداب المهنة بالنقابة العامة، وتقدمت النقابة أمس الثلاثاء ببلاغ للنائب العام ضد وكيل الوزارة يحمل رقم 9168 لسنة 2017 عرائض النائب العام، يتهمه من خلاله بالسب والقذف في تصريحاته المنسوبة إليه ضد جموع الأطباء وتحريك الدعوى الجنائية ضده وإثارة البلبلة والفتنة بين شرائح المجتمع والتحريض على الأطباء وتكدير السلم العام.

بلاغ للنائب العام

ومن بين الاتهامات الواردة في نص البلاغ المقدم من قبل أحد أعضاء مجلس نقابة الأطباء التحقيق مع وكيل الوزارة في حقه نحو تشويه سمعة الأطباء والمنظومة الصحية في مصر أمام الدول العربية والأجنبية ما يترتب عليه الإضرار بالسياحة العلاجية بمصر.

ومن جانبه طالب مُقدِم البلاغ الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء بعقد جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة الموافق 25 أغسطس القادم للمطالبة بإقالة وكيل وزارة الصحة بالغربية، وإحالته فعليًا للتحقيق وبدأت حملة توقيعات من أجل تنفيذ ذلك ومطالبة الجمعية العمومية للأطباء بالدخول في إضراب تصاعدي في العيادات الخاصة (من يوم إلى ثلاثة) مع تعليق لافتة عريضة على باب العيادة (مغلقة لحين إقالة وكيل الوزارة الذي أهان الأطباء المعالجين لكم).

وأضاف حسين لـ"التحرير"، أنه إذا صدر هذا القرار عن الجمعية العمومية يتم إخطار الأطباء بكل الطرق بقرار الجمعية، خاصة أصحاب العيادات الكبرى وفي حالة عدم تنفيذهم القرار يتم تنفيذ عقوبات ضدهم مهما كانت أسماؤهم، ثم يعقب ذلك إضراب جزئي بجميع مستشفيات الجمهورية التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

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مهدد بالعزل

"اعتدنا أن نكون كبش فداء لأخطاء المسئولين ونقص الإمكانيات والمستلزمات الطبية".. هكذا أعلنها الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، الذي تساءل: هل سيبقى هذا الشخص فى منصبه؟ وهل هناك من يحمى وكيل وزارة يتفوه بألفاظ بذيئة ويصف الأطباء بأنهم (زبالة)، ومن ثم يُحرض المواطنين ضد الأطباء، ويساهم فى زيادة وتيرة الاعتداء عليهم بوصفهم السبب فى خراب المنظومة الصحية؟

طبقًا للمادة 306 من قانون العقوبات، حسب تعبيره، فإن وكيل "صحة الغربية" أصبح فاقدًا للصلاحية، ومُهددًا بالعزل والإحالة للمحاكمة الجنائية، التى تنص على كل سب يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه بالحبس وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين (أى الحبس أو الغرامة)، فضلًا عن العزل من الوظيفة كعقوبة تبعية للحكم الجنائي.

كما أعلنت نقابات أطباء القاهرة والدقهلية وسوهاج والسويس والإسكندرية وغيرهم استنكارهم الشديد للتصريحات المُسيئة لهم، وأعلنوا تضامنهم مع نقابة أطباء الغربية في موقفهم الرافض واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد وكيل "صحة الغربية"، الذي قام بالخروج عن آداب المهنة بسب وقذف زملائه من الأطباء.

شكاوى لـ"الخارجية"

وتقدم عدد من الأطباء المصريين العاملين بالخارج بشكاوى عديدة موقعة بأسمائهم وأماكن عملهم خارج مصر إلى وزير الخارجية سامح شكري، وقاموا بتسليمها إلى السفارات المصرية بالخارج عبر البريد الإلكتروني، وجاء في مضمون الشكوى التي حصلت "التحرير" على نسخة منها ما يلي: "تابع الأطباء خارج مصر التصريحات المشينة للدكتور محمد أحمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية والتي تحمل عبارات سب وقذف مهينة لعموم أطباء مصر، ما أصابنا نحن الأطباء المصريين ببالغ الأسى عندما نرى مسئولًا بوزارة الصحة المصرية يهين الأطباء المصريين وتنعكس هذه التصريحات غير المسئولة على سمعة مصر الحبيبة، أكثر مما تنعكس على سمعة الأطباء المصريين بالخارج".

في الوقت الذي اعتادت جميع الجنسيات غير المصرية أن تشهد في الأطباء المصريين بأنهم نماذج للالتزام وحسن السلوك والمهارة الفنية المتميزة في ظل منظومة صحية توفر جميع الإمكانيات اللازمة لتقديم خدمة صحية فائقة لمواطنيها، ومن ثم فإننا نناشدكم حرصًا على سمعة مصر خارجها أن ترفعوا إلى القيادة السياسية مطالبنا بسرعة التحقيق في التصريحات الوزارية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده وإقالة وكيل وزارة الصحة بالغربية ومحاسبته على تصريحاته المهينة، وكذا التكرم بالتوجيه للمسئولين في قطاع الصحة وغيرها، أن يراعوا في تصريحاتهم أن العالم أصبح قرية مغلقة تصل تصريحاتهم إلى كل جزء منها، فما يهين المصريين داخل مصر يسوء ويشوه صورة مصر خارجها".

"الصحة" تُحقِق في الواقعة

ومن جانبه أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، في تصريحات صحفية إحالة الدكتور محمد شرشر للتحقيق، وسيتم عرض نتائج التحقيق على وزير الصحة شخصيًا، وسيتم إعلانها أمام الرأي العام.

وأضاف مجاهد أنه في حالة ثبوت واقعة تعديه اللفظى على الأطباء سيتم التعامل معه بمنتهى الحسم، مؤكدا أن الوزارة لا تسمح بإهانة أى عضو بالفريق الطبي داخل مصر أو خارجها.