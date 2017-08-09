لهذه الأسباب.. 30 شركة مهددة بالشطب من البورصة المصرية

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كتب- أحمد البرماوي وأمل نبيل:

تواجه نحو 30 شركة فى البورصة المصرية خطر شطب أسهمها من البورصة، وذلك إمَّا لعدم التزام بعضها بقواعد القيد فيما يتعلق بنسب التداول الحر للجمهور، التي يجب أن لا تقل عن 5% من إجمالي الأسهم، أو بسبب انخفاض عدد المساهمين عن 300 مساهم.

شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أوضح أن نحو 30 شركة تواجه خطر الشطب من البورصة، ما لم ترفع نسبة التداول الحر لأسهمها في السوق، وأن مجلس إدارة الهيئة وافق منذ أيام على وضع توقيتات زمنية للشركات للالتزام بقواعد القيد في بورصة مصر، ومن أهمها نسبة التداول الحر لأسهم تلك الشركات، وأن لا يقل عدد مساهميها عن 300 مساهم، وأن يكون هناك نشاط تداول على الأسهم.

ويأتي التحذير بالشطب، لكون تضاؤل عدد المساهمين ونسبة التداول الحر في أسهم الشركات يسهل التأثير على سعر السهم، بما يضلل السوق ويساعد على التلاعب، وفقًا لتصريحات رئيس هيئة الرقابة المالية.

وقال مصدر مسئول بالبورصة المصرية، إن مجلس إدارة البورصة يعتزم مخاطبة الشركات، التى تخالف قواعد القيد بالبورصة لتوفيق أوضاعها، حفاظًا على حقوق المساهمين فى هذه الشركات، خاصة أنهم لن يستطيعوا التخارج من هذه الأسهم أو بيعها فى حال شطب هذه الشركات من البورصة.

وأشار إلى أن معظم هذه الشركات تخالف قواعد القيد، إمّا فى عدد المساهمين، وإما في نسبة التداول الحر أو الاثنين معا".

أبرز الشركات المعرضة للشطب:

1- أورانج مصر

2- بنك قطر الأهلي الوطني

3- الإسكندرية لتداول الحاويات

4- الشركة الدولية للتأجير التمويلي

5- بنك الشركة العربية المصرفية

6- الشركة القومية للأسمنت

7 – شركة موبكو للأسمدة

8- يونيفرسال

9 – شركة القاهرة للإسكان

10- العربية لمنتجات الألبان (أراب ديرى)

وأضاف المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، ستمنح إدارة البورصة الشركات المخالفة لقواعيد القيد فترة زمنية لتوفيق أوضاعها، خاصة أن معظم هذه المخالفات بسيطة ويمكن حلها، مشددًا على أن البورصة لن تلجأ إلى شطب أى شركة من البورصة إلا حال إصرارها على عدم الالتزام بقواعد القيد «نحن لا نتصيد أخطاء الشركات، ونسعى للحفاظ على حقوقها، وحقوق المساهمين» يقول المصدر.

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وتابع، أن مجلس إدارة البورصة السابق برئاسة الدكتور محمد عمران، كان شديد الحرص على عدم شطب أى شركة من البورصة، خاصة فى ظل سعي إدارة البورصة إلى اجتذاب شركات جديدة لطرح أسهمها، فضلا عن كون معظم هذه الشركات، شركات كبرى فى السوق المحلية.

ووفقًا لقرار هيئة الرقابة المالية، فإنه فى حال عدم التزام الشركة بالمدة المحددة لإزالة المخالفة تصدر لجنة القيد بالبورصة قرارًا بوقف التداول على أسهم الشركة وشطب قيد أسهمها من البورصة خلال شهر من تاريخ إخطار البورصة للشركة بقرار الشطب.

وسيتعين على الشركة التي لا تلتزم بالقرارات تعيين مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لسهم الشركة، الذي ستشتري به أسهم التداول الحر، التي يرغب مالكوها في بيعها لها أو للغير.

وأكد محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، إن قرار الرقابة المالية بتشديد نسب التداول الحر يضمن ضوابط لحماية المتعاملين في حالات الشطب الإجباري.

وأضاف عادل فى تصريحات صحفية "لا يوجد حصر مبدئي بعدد الشركات التي تحتاج إلى توفيق أوضاعها.. البورصة لا ترغب في شطب أي شركة، وأن الهدف من القرارات ضبط إيقاع السوق وعدم منح مزايا لشركات دون غيرها، لا نرغب في خروج شركات، بل زيادة عدد الشركات المقيدة بالسوق".

ويلزم قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، المتوقع نشره فى الجريدة الرسمية وبدء تفعيله هذا الأسبوع، البورصة بمخاطبة الشركات خلال شهر من تاريخ انتفاء أحد قواعد القيد، على أن ترد الشركة على البورصة خلال شهرين بخطة زمنية لا يتجاوز تنفيذها ستة أشهر لإزالة المخالفة، وفى حالة عدم التزام الشركة بالمدة المحددة لإزالة المخالفة تصدر لجنة القيد بالبورصة قرارًا بوقف التداول على أسهم الشركة وشطب قيد أسهمها من البورصة خلال شهر من تاريخ إخطار البورصة للشركة بقرار الشطب.

من جانبه قال محمد سعيد، خبير أسواق المال، إن انتهاء فترة رئاسة شريف سامي للهيئة العامة للرقابة المالية يهدد بتنفيذ قرار شطب الشركات التى لا تلتزم بقواعد القيد في البورصة.

وأضاف، أنه تم اتخاذ العديد من القرارات الممثلة فى فترات سابقة، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ قرار مماثل في عهد رئيس البورصة الأسبق الدكتور ماجد شوقي، حيث تم شطب أسهم مثل إيديال والنيل للكبريت لمخالفتها لقواعد القيد.

وأكد سعيد، أن القرار يهدف إلى حماية حقوق المساهمين فى البورصة، خاصة أن قلة عدد أسهم الشركة المطروحة فى البورصة يجعلها فريسة سهلة للمضاربين والمتلاعبين بالأسعار هبوطًا وصعودًا.