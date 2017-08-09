مسؤول بـ"البحوث الفلكية": ظهور "الزخات الشهابية" في سماء البلاد الأسبوع المقبل

كتبت- مادي غيث:

قال الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك بمعهد البحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي، إنه من المنتظر ظهور "الزخات الشهابية" وتُعرف أيضًا بالأمطار الشهابية في سماء البلاد الأسبوع المقبل.

وأضاف تادروس في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الأمطار الشهابية عبارة عن رماد مذنبات قديمة تدخل في الغلاف الجوي وتظهر في السماء وتشبه الألعاب النارية، موضحًا أن المذنبات عندما تفقد غازاتها تقذف مادتها أيضًا في صورة سيل من الشهب على طول مساراتها، وعندما تدخل الأرض في إحدى مسارات تلك المذنبات القديمة تظهر في السماء هذه الظاهرة المعروفة بالسيل الشهابي (أو الزخة الشهابية).

وأكد أن الأمطار الشهابية لاتؤثر على الأرض وليس لها أي اضرار، داعياً المواطنين المهتمين برؤية مثل هذه الظواهر بالابتعاد تمامًا عن أضواء المدينة، والتوجه إلى قمة جبل أو أراضي زراعية أو سواحل كي يتمكنوا من رؤيتها.

وأشار رئيس قسم الفلك، إلى أن هناك رحلة من المعهد تذهب لمرصد القطامية لرؤية الظاهرة حيث يقع المرصد فوق قمة جبل وعلى ارتفاع 480 متر من الأرض.