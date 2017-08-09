اندماج "أبواب الخير" مع "انفعهم" للتوسع في المساعدات بمحافظات مصر

القاهرة- مصراوي:

أعلنت مبادرة "أبواب الخير" الشبابية، اندماجها مع مؤسسة أنفعهم للرعاية و التنمية المشهرة برقم 10029 لعام 2015 محافظة القاهرة ادارة السلام، ليكونا كيان واحد يساعد في مختلف المحافظات-وفق بيان لهما.

وأضاف البيان، اليوم الأربعاء، أن الاندماج سيساعد المؤسسة الأكبر على توسعة نشاطها وخدمة فئات أكثر وأنشطة أكبر في عدة محافظات، وهو الهدف الرئيسي للدمج.

تجدر الإشارة إلى أن "أبواب الخير" انطلقت في أغسطس ٢٠١٣ وهي تساعد أبواب محددة للخير تشمل باب مرضى السرطان، باب الفقراء والمساكين، باب مساعدات الزواج، باب الشفا، باب التعليم، باب السوريين.

وقال هيثم التابعي، مؤسس "أبواب الخير" إن المبادرة بشكل موسمي على تجهيز شنط رمضان وكحك العيد وتوزيع الأضاحي واحتياجات الشتاء وتوفير مستلزمات المدارس، وتخدم في القاهرة والجيزة والمنيا والإسكندرية والدقهلية بشكل رئيسي.

وسبق للمبادرة تجهيز ٩٠ عروسة واجراء ٣٠ عملية جراحية والمساهمة في تسديد ٣٠ دين لغارمين متعففين واقامة ٦ مشاريع رزق لاسر مسكينة.

أما مؤسسة انفعهم-وفق البيان- فبدأت في أوائل سنة 2014 بواسطة مجموعة شباب، واتجهت المؤسسة للتوسع بالصعيد في أواخر 2016 و قررت تدشين مقر يخدم هذا القطاع في محافظة الأقصر.

وهي متخصصة في مد خطوط المياة وتسقيف وترميم البيوت والمساهمة في تجهيز العرايس والعمليات الجراحية، وتوزيع شنط رمضان ولحوم أضاحي وكسوة العيد ووجبات جاهزة وإقامة معارض ملابس.

ومن أعمال موسسة انفعم مد خط مياه رئيسي بطول 1450 متر بقرية السلام مدينة أرمنت محافظة الأقصر، توصيل المياه لأكثر من 50 منزل، تسقيف و ترميم نحو 40 منزل، مساعدة 25 عروسة في تكاليف الزواج، المساهمة في 66 عملية جراحية و حالات علاج.

وأشار البيان إلى أنه فور سريان عملية الدمج، تصبح مشاريع المؤسستين بمثابة مشاريع واحدة للمؤسسة الأكبر .