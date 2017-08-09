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العراق يعتزم طرح مشاريع بمليارات الدولارات لتطوير قطاع الاتصالات

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مصراوي Masrawy

العراق يعتزم طرح مشاريع بمليارات الدولارات لتطوير قطاع الاتصالات

04:46 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

العراق يعتزم طرح مشاريع بمليارات الدولارات لتطوير قطاع الاتصالات

وزير الاتصالات العراقي حسن كاظم الراشد

بغداد - (د ب أ):

صرح وزير الاتصالات العراقي حسن كاظم الراشد اليوم الاربعاء ان وزارة الاتصالات تدرس خططا لتنفيذ مشاريع عملاقة لتحسين قطاع الاتصالات بمليارات الدولارات خلال سنوات قليلة بالاستعانة بشركات عالمية رصينة.

وقال الراشد لوكالة الانباء الالمانية: "لدى وزارة الاتصالات برنامج متكامل لتطوير قطاع الاتصالات تم اعتماده بالاستعانة بخبرات الوزارة والاستعانة بشركات استشارية عالمية، يتضمن تطوير قطاع الاتصالات والبنى التحتية والسيطرة على مواقع الاتصالات والتحكم بها وموازنات البوابات والبريد واطلاق القمر الاصطناعي العراقي الذي يجري التفاوض عليه حاليا".

واضاف: "الوزارة شكلت وكالة الفضاء العراقية استعدادا لإطلاق القمر الاصطناعي الجديد الذي سيوظف لخدمات متنوعة منها البث التليفزيوني والبحوث وتطوير برامج الاتصالات والانترنت".

وأشار إلى أن "أروقة الوزارة تشهد حركة دؤوبة من اجل الشروع في تنفيذ هذه المشاريع بالاستعانة بشركات عالمية رصينة، إضافة إلى جهد الوزارة المتميز حيث ستطرح هذه المشاريع للاستثمار أمام الشركات العالمية الرصينة".

وذكر الراشد أن تنفيذ هذه البرامج سيجعل العراق في مصاف الدول المتقدمة فضلا عن تحقيق ايرادات مالية كبيرة في غضون سنوات قليلة".

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