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وزير الاقتصاد التركي يكشف عن اتفاق شفهي لنقل البضائع إلى قطر عبر إيران

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مصراوي Masrawy

وزير الاقتصاد التركي يكشف عن اتفاق شفهي لنقل البضائع إلى قطر عبر إيران

04:39 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

وزير الاقتصاد التركي يكشف عن اتفاق شفهي لنقل البضائع إلى قطر عبر إيران

أنقرة - (د ب أ):
قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي إن بلاده وقطر وإيران توصلت لاتفاق شفهي بشأن نقل البضائع من تركيا إلى قطر عبر إيران.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية عن زيبكجي القول، في تصريحات للصحفيين بأنقرة، اليوم الأربعاء إنه التقى نظيره القطري مؤخرا في إيران، وتوصلا لاتفاق شفهي بخصوص نقل البضائع بالشاحنات برا من تركيا إلى الموانئ الإيرانية، ومن ثم نقل الشاحنات عبر سفن الرورو إلى قطر.

وأضاف الوزير أنه تم التوصل إلى اتفاق شفهي مع الطرف الإيراني أيضا بهذا الخصوص، وأنه من المتوقع تحويل الاتفاق الشفهي إلى نص مكتوب خلال الأيام المقبلة.

وكان مسؤول تركي أعلن مؤخرا أنه سيتم إطلاق خط مباشر يربط ميناء "درينجا" التركي بميناء "حمد" في العاصمة القطرية الدوحة، اعتبارا من أكتوبر المقبل.

وكانت تركيا سارعت إلى توريد المواد الغذائية لقطر بعد إعلان والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة الدوحة في يونيو الماضي، حيث اتهموها بتمويل الجماعات الارهابية، الامر الذي تنفيه الدوحة، و أعقب ذلك إغلاق السعودية لمنافذها البرية مع قطر والتي كانت تستورد الدوحة من خلالها جزءا كبيرا من احتياجاتها من البضائع.

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