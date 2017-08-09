أخبار عاجلة

محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور) -
القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ -
بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية -
"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا -
«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان» -
«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة -
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري -
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو -
طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر -
مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. "محلية النواب" تتفقد مشروعات خدمية في بني سويف

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. "محلية النواب" تتفقد مشروعات خدمية في بني سويف

04:45 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

  • عرض 8 صورة

    94fd1d1ad4.jpg

  • عرض 8 صورة

    f79468077d.jpg

  • عرض 8 صورة

    3a591e51cb.jpg

  • عرض 8 صورة

    5f8bca278a.jpg

  • عرض 8 صورة

    55574e25a1.jpg

  • عرض 8 صورة

    fead67c6d4.jpg

  • عرض 8 صورة

    1ff7472515.jpg

  • عرض 8 صورة

    d8ac54d2e8.jpg

إعادة الألبوم

رئيس مجلس النواب:

الألبوم التالى

رئيس مجلس النواب: "دستور 2014" يحتاج إلى إعادة النظر فيه..صور

بني سويف ــ أحمد كامل:

تفقد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء اللجنة، اليوم الأربعاء، يرافقهم المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.

وشملت الجولة زيارة مشروع الصرف الصحي بقرية البساتين، والذي نُفذه بتكنولوجيا حديثة بنظام "mbr" لأول مرة في قرية مصرية والذي يتميز بميزات قياسية مقارنة بمشروعات الصرف التقليدية.

وتفقد أعضاء اللجنة مكونات المحطة وآليات التشغيل والمنظومة الفنية التي تعمل من خلالها، مستمعين لشرح من المختصين والقائمين على التشغيل والتنفيذ عن مراحل تنفيذ المحطة وجودة المياه الناتجة عبر منظومة المعالجة الحديثة.

كما تضمن برنامج الزيارة متابعة سيرالأعمال بمشروع المدرسة اليابانية بالحي الرابع بمدينة بني سويف الجديدة، والتي تتكون من 18 فصلًا دراسيًا، وفصلين لرياض الأطفال وصالة جيمانزيوم وصالة متعددة الأغراض ومعمل لغات وحجرات للمجال الصناعي والاقتصاد المنزلي.

جاء ذلك على هامش زيارة وفد من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمحافظة بني سويف، لمتابعة عدد من المشروعات الجاري إنشائها، وعقد لقاء مع المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس مجلس النواب: "دستور 2014" يحتاج إلى إعادة النظر فيه..صور

    أخبار

  • إضراب عمال "غزل المحلة" لليوم الثالث.. ويعلنون رفضهم مفاوضات "القابضة"

    أخبار

  • بالصور.. "عبد العال": وضعنا "دستور 2014" خلال فترة عصيبة

    أخبار

  • بالصور.. رئيس البرلمان يترأس مجلس عمداء جامعة المنصورة

    أخبار

إعلان

45a9d8d029.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور)

محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور)

القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ

القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ

بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية

بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا