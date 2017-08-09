بالصور.. "محلية النواب" تتفقد مشروعات خدمية في بني سويف

رئيس مجلس النواب: "دستور 2014" يحتاج إلى إعادة النظر فيه..صور

بني سويف ــ أحمد كامل:

تفقد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء اللجنة، اليوم الأربعاء، يرافقهم المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.

وشملت الجولة زيارة مشروع الصرف الصحي بقرية البساتين، والذي نُفذه بتكنولوجيا حديثة بنظام "mbr" لأول مرة في قرية مصرية والذي يتميز بميزات قياسية مقارنة بمشروعات الصرف التقليدية.

وتفقد أعضاء اللجنة مكونات المحطة وآليات التشغيل والمنظومة الفنية التي تعمل من خلالها، مستمعين لشرح من المختصين والقائمين على التشغيل والتنفيذ عن مراحل تنفيذ المحطة وجودة المياه الناتجة عبر منظومة المعالجة الحديثة.

كما تضمن برنامج الزيارة متابعة سيرالأعمال بمشروع المدرسة اليابانية بالحي الرابع بمدينة بني سويف الجديدة، والتي تتكون من 18 فصلًا دراسيًا، وفصلين لرياض الأطفال وصالة جيمانزيوم وصالة متعددة الأغراض ومعمل لغات وحجرات للمجال الصناعي والاقتصاد المنزلي.

جاء ذلك على هامش زيارة وفد من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمحافظة بني سويف، لمتابعة عدد من المشروعات الجاري إنشائها، وعقد لقاء مع المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف.