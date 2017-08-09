النيابة الإدارية ترشح "الشهاوي وأبو ضيف" لعضوية الهيئة الوطنية للانتخابات

كتب - عمرو علي:

قرر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، برئاسة المستشارة رشيدة فتح الله رئيس الهيئة، اليوم الأربعاء، اختيار كل من المستشارة نادية الشهاوي، نائب رئيس الهيئة، والمستشار محمد أبو ضيف باشا نائب رئيس الهيئة، لعضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

كان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبو العلا رئيس محكمة النقض، رشح المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، لعضوية الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتنص المادة 209 من الدستور على: "تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات واختصاصاته ومدته التي حددها مشروع القانون بـ6 سنوات غير قابلة للتجديد، حيث يُشكل المجلس، طبقًا للمادة رقم 5 من مشروع القانون، من 10 أعضاء بالتساوي بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم رئيس مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أي منهم سن التقاعد عن 6 سنوات عند ندبهم.

ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، ويرأس الهيئة أقدم أعضاءها من محكمة النقض ويمثلها أمام القضاء وصلاتها بالغير وتكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية بمقتضى القوانين واللوائح".